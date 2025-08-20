Einmal selbst gegen 1860 spielen? – Löwen-Aktion macht diesen Fanwunsch wahr

Die Löwen-Fans gelten als besonders treue Anhänger – in guten wie in schlechten Zeiten. Mit einer besonderen Aktion will sich der TSV 1860 für die Unterstützung bedanken.

München – Es ist der Traum eines jeden Fußball-Fans: Einmal gegen den eigenen Lieblingsverein antreten und sich mit seinen Helden messen. Der TSV 1860 München macht dies nun möglich. Im Rahmen der sogenannten „Regio-Tour“ treffen die Löwen in fünf Spielen auf ihre Anhänger.

Für die Sieger lohnt sich das Traumspiel auch finanziell. Denn die Löwen treten ohne Antrittsgage bei den ausgewählten Vereinen an. Zusätzlich erhalten die Klubs sämtliche Einnahmen der Essens- und Getränkestände. Im Gegenzug müssen die Gewinner jedoch auf Eintrittsgelder in den Stadien verzichten.

Die Aktion riefen die Sechzger gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor „Die Bayerische“ ins Leben. Fans können sich für die Partie per Mail bewerben. Eine Jury, bestehend aus Geschäftsführer Christian Werner, sowie weiteren Mitarbeitern des Vereins und des Hauptsponsors, entscheidet dann über den Gewinner. Insgesamt werden fünf Bewerber ausgewählt.

Neben dem Spiel an sich wird den Fans zusätzlich die Möglichkeit geboten, ihre Stars hautnah zu erleben. Die Giesinger stehen an allen Standorten für Autogrammwünsche, Selfies und eine Pressekonferenz nach dem Spiel zur Verfügung.

Dank für „ergebnisunabhängige maximale Unterstützung“

Löwen-Geschäftsführer Werner will den Fans damit etwas für ihre bedingungslose Unterstützung zurückgeben. „Es begeistert mich immer wieder, mit welcher Hingabe unsere Fans agieren. Eines von vielen Beispielen war der Trainingsauftakt, bei dem mich die Menge an Menschen überwältigt hat. Ich spüre seit meinem ersten Tag beim TSV 1860 München vom Ergebnis unabhängig eine maximale Unterstützung“, wird der 44-Jährige auf der Vereinswebseite zitiert.

Mit welchem Aufgebot der Drittligist die Spiele bestreiten wird, ließ Werner allerdings noch offen. „Wir reisen mit der Profimannschaft an“, macht der Sportdirektor den Fans Hoffnung auf ein direktes Duell mit ehemaligen Bundesliga-Stars wie Kevin Volland und Florian Niederlechner. Allerdings fügte er auch gleich hinzu: „Die Priorität liegt natürlich auf den anderen Wettbewerben. Es muss also jedem klar sein, dass wir in diesen Spielen den ein oder anderen Spieler auch mal schonen werden.“

Auftakt der Regio-Tour gegen den FC Amberg

Der Auftakt-Gegner der „Regio-Tour“ steht bereits fest. Den ersten Zuschlag bekommt der FC Amberg. Wer die anderen vier Gewinner sein werden, wird demnächst bekannt gegeben. Auch die genauen Termine sind noch nicht festgelegt. „Das müssen wir ein bisschen an den Saisonverlauf anpassen“, sagte Werner.

Bevor die Löwen sich allerdings auf die Aufeinandertreffen mit ihren Fans freuen können, steht im Liga-Alltag zunächst das Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen auf dem Programm. Der Aufsteiger der Vorsaison ist in der laufenden Spielzeit noch sieglos. Für Volland und Co. also eine Pflichtaufgabe, um an den gelungenen Saisonstart anzuknüpfen. (ng)