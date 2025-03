Einmal Pfosten, zweimal Latte – FC Ismaning bleibt erneut torlos

Das Warten auf das erste Bayernliga-Tor 2025 geht weiter beim FC Ismaning. Auch im Nachholspiel beim TSV Kottern passte die Leistung, aber am Ende stand eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Wieder einmal nimmt der FCI aus dem Spiel gute Ansätze mit, aber der Abstand zur Abstiegsrelegation ist auf drei Punkte geschmolzen.

Den Unterschied machte die Tormaschine Achim Speiser, der beide Tore für Kottern erzielte. Bitter ist für die Ismaninger, dass die Heimmannschaft quasi zum Glück gezwungen wurde. In der 13. Minute musste Angreifer Kai Dusch mit einer Zerrung ausgewechselt werden und der da ins Spiel gebrachte Speiser machte 120 Sekunden später mit Kotterns erster Torchance das 1:0. Ausgangspunkt war ein für die Ismaninger eher zweifelhafter Freistoß aus dem Halbfeld.

Aber auch in Rückstand liegend steckten die Gäste nicht den Kopf in den Sand, betrieben viel Aufwand und belohnten sich nur nicht bei ausreichend Torchancen für ein Unentschieden oder den Sieg. Nach zweimal Latte in Nördlingen hatte der Gegner diesmal sogar dreimal Aluminium-Dusel. Deshalb könnte Muriqi seinen Offensivleuten keinen Vorwurf machen bezüglich der Chancenverwertung.

In der 55. Minute erschwerte sich das Anrennen gegen das 0:1 noch durch die glatt Rote Karte für Jeremie Zehetbauer. Der Ismaninger wollte einen Ball wegschlagen und traf den Fuß des Gegners. „Der Ball war in der Nähe“, sagt Trainer Muriqi, „deshalb war die Rote Karte für mich zu hart.“ Gelb und die Warnung, beim nächsten Vergehen des Feldes verwiesen zu werden, hätte es auch getan.