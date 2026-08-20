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Einmal hat es geklappt mit der Sensation: Bahlinger DFB-Pokalhistorie
Vor dem Duell gegen den 1. FC Magdeburg geht der Blick zurück auf fünf Highlightspiele der Vereinshistorie.
Zum sechsten Mal schnuppert der Fußball-Oberligist Bahlinger SC am Sonntag DFB-Pokalluft. Vor dem Duell gegen den 1. FC Magdeburg geht der Blick zurück auf fünf Highlightspiele der Vereinshistorie.
Am Sonntag um 15.30 Uhr ist es soweit: Der Bahlinger SC hat den 1. FC Magdeburg in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast. "Der ganze Verein ist mobil. Es fühlt sich toll an", sagt Trainer Marco Schneider, der beim einzigen Erfolg der Kaiserstühler im DFB-Pokal, dem 1:0 gegen den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen (2002) als Spieler mitwirkte. Ein Blick zurück in die DFB-Pokalhistorie des Bahlinger SC (BZ-Plus):