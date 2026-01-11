Einmal Bayernliga - und zurück? Ist bereits alles vorbei?

Geht's gleich wieder runter? Zur Winterpause ist die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Denn Aufsteiger Großschwarzenlohe ist Schlusslicht, der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt bei erst elf gesammelten Punkten sechs Zähler. Trotz alle dem bleiben die beiden Trainer Florian Bauer und Fabian Schäll positiv, wie im FuPa-Interview deutlich wird...
Kahl, Karlburg, Geesdorf, Großschwarzenlohe - was haltet ihr von dieser Aufreihung?
Bauer: Ja, wir sind Letzter! Aber ich bin komplett davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt packen. Wir sind nicht abgeschlagen. Wären wir das, würden wir für die Landesliga planen. So objektiv sind wir.
Schäll: Gefühlt haben wir jedes Spiel knapp verloren. Nur gegen Cham waren wir komplett chancenlos.
Erstgenanntes Trio stieg in den vergangenen Jahren in die Bayernliga auf, und - wie erwartet - gleich wieder ab. Warum ereilt Euch dieses Schicksal nicht?
Bauer: Wir haben eine starke Defensive! Ich habe mir die Mühe gemacht und ein bisschen geforscht. Unterhalb der 3. Liga sind wir, was die Gegentore betrifft, der beste Tabellenletzte. Ich weiß: Komische Statistik.
Schäll: Aber es heißt nicht umsonst: Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Und der Klassenerhalt wäre für uns die Meisterschaft.
Kurz und knapp: Worin liegen die Gründe dafür, dass Großschwarzenlohe Tabellenletzter ist?
Bauer: Es war klar, dass wir uns nicht mehr so viele Chancen erarbeiten wie in der Landesliga. Deshalb ist eine höhere Effizienz nötig. An dieser müssen wir jedoch noch arbeiten. Auch bei den Gegentoren haben wir gewisse Muster erkannt. Heißt: Auch hier gibt's noch Verbesserungspotenzial.
Ist die schwächste Torausbeute gleichzusetzen mit der schwächsten Offensivreihe der Liga?
Schäll: Wir haben mit Timo Kräftner einen Top-Torjäger. Er macht es echt gut. Nicht von ungefähr steht er bereits bei acht Saisonstoren. Die Vielzahl der Spieler spielt erstmals in der 5. Liga Fußball. Dementsprechend haben wir eine steile Lernkurve - und werden diese auch in der Rückrunde haben. Aber natürlich müssen wir im Kollektiv mehr Tore erzielen.
Erst verletzte sich Kapitän Justin Opcin, dann dessen Stellvertreter Jan Sperber. Sind diese Ausfälle wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler gleichbedeutend mit einem Führungsvacuum, das zu schlechten Ergebnissen führt?
Bauer: Uns haben sage und schreibe vier Kreuzbandrisse seit Saisonbeginn ereilt. Das ist schon krass! Zeig mir eine Mannschaft, die das so locker wegsteckt - zumal auch noch Führungsspieler dabei sind. So etwas kann man nicht optimal kompensieren, weshalb wir uns auch über Neuzugänge unterhalten haben. Aber wir haben uns ganz bewusst für die erfolgreiche Landesliga-Mannschaft entschieden!
Geht's letztlich nur noch darum, die beiden letzten Plätze, die den direkten Abstieg bedeuten würden, hinter sich zu lassen - und sich in die Relegation zu retten?
Bauer: Für uns war immer die Relegation das Ziel. Klar wäre der direkte Klassenerhalt brutal, aber wir wissen, wo wir herkommen.
Über die komplette Saison hinweg betonst Du den Eifer, die Leidenschaft und das Engagment Deiner Truppe. Klingt nach Durchhalteparole, die in solchen Situationen traditionell gerne verwendet wird...
Schäll: Wir glauben dran - aus voller Überzeugung. Und auch wenn wir uns wiederholen, aber: Die Jungs bringen ihre Leistung.
Bauer: In der Landesliga steckten wir mal in einer noch auswegloseren Situation. Damals hat es noch für den direkten Klassenerhalt geklappt. Dieses Mal reicht uns sogar die Relegation (scmunzelt). Freilich werden im Fußball gerne Parolen verwendet. Wir machen uns aber da immer wieder ein neues Bild. Deshalb sind solche Aussagen nicht einfach so gefallen.
Auffällig: Der SCG hat vier Trainer. Du als Chef an der Linie, einen Spielertrainer und zwei spielende Asssistenten. Zu viele Köche verderben den Breit, könnte man in schlechteren Zeiten anführen...
Bauer: Ja, dieser Punkt wird gerne genannt. Aber genau mit dieser Konstellation sind wir vergangene Saison aufgestiegen. Wir sind krasser Meister geworden - und dann überholt dich der Vize Stadeln aus dem Nichts. Vier Trainer haben einen guten Grund: Wir wollen alle Themen intensiv beackern. Wir haben einen ganz klaren Fahrplan. Jeder Trainer hat seine Daseinsberechtigung.
Abschließend der Blick in die nähere Zukunft: Auf welchem Platz landet der SCG am Saisonende? Und: Warum gelingt dann der Klassenerhalt?
Bauer: Vorab: Auch ein Abstieg wäre kein Nackenschlag oder K.O.-Kriterium. Als ich in Großschwarzenlohe unterschrieben habe, spielte die erste Mannschaft in der Kreisliga. Nur mal so zur Einordnung.
Schäll: Es ist vieles unglücklich gelaufen: Die vielen Verletzten, das bittere erste Heimspiel gegen Coburg - und dann bist du drin in der Spirale. Dennoch haben wir weiter alles in der eigenen Hand. Wir sind und bleiben positiv!
Vielen Dank für das Interview - und alles Gute für die Zukunft!