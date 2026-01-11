Einmal Bayernliga - und zurück? Ist bereits alles vorbei?

Florian Bauer und seine Trainerpartner beim SC Großschwarzenlohe gehen durch eine schwierige Zeit. – Foto: Wolfgang Zink

Geht's gleich wieder runter? Zur Winterpause ist die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Denn Aufsteiger Großschwarzenlohe ist Schlusslicht, der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt bei erst elf gesammelten Punkten sechs Zähler. Trotz alle dem bleiben die beiden Trainer Florian Bauer und Fabian Schäll positiv, wie im FuPa-Interview deutlich wird...

Kahl, Karlburg, Geesdorf, Großschwarzenlohe - was haltet ihr von dieser Aufreihung?

Bauer: Ja, wir sind Letzter! Aber ich bin komplett davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt packen. Wir sind nicht abgeschlagen. Wären wir das, würden wir für die Landesliga planen. So objektiv sind wir. Schäll: Gefühlt haben wir jedes Spiel knapp verloren. Nur gegen Cham waren wir komplett chancenlos.

Erstgenanntes Trio stieg in den vergangenen Jahren in die Bayernliga auf, und - wie erwartet - gleich wieder ab. Warum ereilt Euch dieses Schicksal nicht?

Bauer: Wir haben eine starke Defensive! Ich habe mir die Mühe gemacht und ein bisschen geforscht. Unterhalb der 3. Liga sind wir, was die Gegentore betrifft, der beste Tabellenletzte. Ich weiß: Komische Statistik. Schäll: Aber es heißt nicht umsonst: Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Und der Klassenerhalt wäre für uns die Meisterschaft.

Kurz und knapp: Worin liegen die Gründe dafür, dass Großschwarzenlohe Tabellenletzter ist?

Bauer: Es war klar, dass wir uns nicht mehr so viele Chancen erarbeiten wie in der Landesliga. Deshalb ist eine höhere Effizienz nötig. An dieser müssen wir jedoch noch arbeiten. Auch bei den Gegentoren haben wir gewisse Muster erkannt. Heißt: Auch hier gibt's noch Verbesserungspotenzial.

Ist die schwächste Torausbeute gleichzusetzen mit der schwächsten Offensivreihe der Liga?

Schäll: Wir haben mit Timo Kräftner einen Top-Torjäger. Er macht es echt gut. Nicht von ungefähr steht er bereits bei acht Saisonstoren. Die Vielzahl der Spieler spielt erstmals in der 5. Liga Fußball. Dementsprechend haben wir eine steile Lernkurve - und werden diese auch in der Rückrunde haben. Aber natürlich müssen wir im Kollektiv mehr Tore erzielen. Erst verletzte sich Kapitän Justin Opcin, dann dessen Stellvertreter Jan Sperber. Sind diese Ausfälle wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler gleichbedeutend mit einem Führungsvacuum, das zu schlechten Ergebnissen führt?

Bauer: Uns haben sage und schreibe vier Kreuzbandrisse seit Saisonbeginn ereilt. Das ist schon krass! Zeig mir eine Mannschaft, die das so locker wegsteckt - zumal auch noch Führungsspieler dabei sind. So etwas kann man nicht optimal kompensieren, weshalb wir uns auch über Neuzugänge unterhalten haben. Aber wir haben uns ganz bewusst für die erfolgreiche Landesliga-Mannschaft entschieden!

