Einmal Altrich, immer Altrich?

Mit 17 Jahren rückte er bereits in die erste Mannschaft auf und ist seitdem nicht mehr aus dem Team der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen wegzudenken: Kai Könen ist aktuell drauf und dran, seinen im Frühjahr begonnenen Höhenflug fortzusetzen. Denn der Altricher Stürmer hat seit Mitte August in vier Partien schon sechs Mal getroffen.

Auf einmal war er Mittelstürmer Ein Kreuzbandanriss und eine komplizierte Knochenabsplitterung am Kniegelenk hatten den 24-Jährigen in der Vorsaison monatelang auf Eis gelegt. Als er zurückkam, legte er so richtig los. Seine 13 Treffer in zwölf Partien sicherten dem Team nach einer durchwachsenen Hinrunde noch Rang sechs in der Endabrechnung. „Seinerzeit hat mich Trainer Michael Scholer das erste Mal als Mittelstürmer aufgestellt. Vorher agierte ich mehr auf dem Flügel. So haben Sebastian Weinand und ich quasi die Positionen getauscht. Jetzt kommt ‚Weini‘ über die Flügel und füttert mich mit Flanken und Pässen. In den ersten Spielen habe ich direkt getroffen und bin dann förmlich in einen Flow gekommen. Weil ich beschwerdefrei war und meine Verletzung auch mental aus dem Kopf hatte, konnte ich so mit einer gewissen Leichtigkeit aufspielen“, blickt Könen noch einmal auf seine starke Rückrunde zurück.

