Einmal Alt und zweimal Neu für die Defensive

Um die Defensivabteilung zu stabilisieren gelang dem Adlershofer BC für die kommende Saison ein absoluter Transfer-Coup. Für Erik Rust heißt es "Welcome home", der nach einer einjährigen Liaison bei Johthal II an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Auch vom Berlin-Liga-Absteiger Johannisthal konnte der ABC die beiden Brüder Tobias und Marvin Traphagen an den Lohnauer Steig holen. Potential bringen alle drei mehr als genug mit um das Defensiv-Dilemma aus der letzten Saison zu beenden. Bestückt mit viel Verantwortung sollen sie nun für einen gefestigten Spielaufbau sorgen und von hinten die Truppe nach vorne peitschen.

Willkommen beim ABC 08 und viel Erfolg euch!