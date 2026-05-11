Einmal Adler, immer Adler: Quartett bleibt Neumarkt treu Marlon Misetic, Fabian Pözl, Elias Schumm und Peter Grübl verlängern beim oberpfälzischen Bayernligisten um jeweils zwei Jahre von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Beim ASV Neumarkt setzt man auf Zusammenhalt und Kontinuität. – Foto: Wolfgang Zink

Die sportliche Perspektive stimmt. Lange Zeit mischte der ASV Neumarkt im Titelrennen der Bayernliga Nord mit. Der vor dem letzten Spieltag feststehende 3. Platz ist das beste Endergebnis seit Jahren. Und auch, was die Zukunft betrifft, scheinen die Adler gerüstet. Gleich vier Spieler haben einer Pressemitteilung zufolge ihre Verträge um jeweils zwei Jahre verlängert und setzen damit ein starkes Zeichen für Kontinuität und Zusammenhalt.

Mit Marlon Misetic, Fabian Pözl und Elias Schumm bleiben gleich drei ehemalige Jung-Adler weiterhin ein fester Bestandteil der Mannschaft. Die Spieler stammen allesamt aus der eigenen Jugend und sind längst nicht mehr aus der Adler-Familie wegzudenken. "Sie verkörpern den eingeschlagenen Weg des Vereins und stehen sinnbildlich für Identifikation und nachhaltige Entwicklung", heißt es in der Medieninformation.



Auch Peter Grübl hat seinen Vertrag verlängert. Er konnte sich in den vergangenen Monaten hervorragend weiterentwickeln. Der 23-Jährige hat sich schnell und nahtlos in die Mannschaft integriert. Seine sportliche Entwicklung und sein Einsatz würden ihn, so ist zu lesen, zu einem wichtigen Baustein im Teamgefüge.





Stefan Pröpster, sportlicher Leiter des ASV Neumarkt, zeigt sich hochzufrieden mit den Vertragsverlängerungen: „Es ist uns extrem wichtig, den Kern unserer Mannschaft langfristig zusammenzuhalten. Die Jungs sind ein eingeschworener Haufen, man spürt den Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Es macht einfach Spaß, der Mannschaft beim Kicken zuzuschauen. Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung, die das Team in den letzten Jahren genommen hat.“



Mit diesen Verlängerungen stellt der ASV Neumarkt, davon ist man bei den Oberpfälzern überzeugt, frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft – geprägt von Zusammenhalt, Identifikation und sportlicher Weiterentwicklung.