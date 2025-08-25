Einmal Abseits, einmal nicht?: Schiri-Diskussionen bei Nandlstadt-Niederlage

Der TSV Nandlstadt verliert sein Heimspiel gegen den TSV Allershausen knapp. Im Fokus stand dabei eine vermeintliche Abseitsposition.
Auch in dieser Saison wartet die Kreisliga 2 wieder mit zahlreichen Landkreisderbys auf – und das erste gab es gleich am ersten Spieltag. Dabei sahen die Zuschauer in der Hallertau eine enge Partie, die die Gäste vom TSV Allershausen knapp für sich entschieden: Sie gewannen beim TSV Nandlstadt mit 1:0 (1:0).
Doch bei den Hausherren hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: Man habe gemerkt, dass man durchaus mithalten könne, berichtete TSV-Spartenchef Sebastian Löffler und fügte an: „So weit waren wir nicht weg.“ Derweil nahm Philipp Jordan, seines Zeichens Abteilungsleiter der Ampertaler, die drei Zähler natürlich liebend gerne mit: „Der Auftakt ist uns gelungen“, jubelte er. „Manko war aber, dass wir kein zweites Tor gemacht haben.“
]Insbesondere im ersten Abschnitt waren die Allershausener das klar bessere Team, während sich die Nandlstädter zunächst noch sortieren mussten. Aber auch das Gästeteam von TSV-Trainer Michael Stiller suchte in der Offensive noch nach einem Erfolgsrezept. Allerdings hätte Janis Kratzl bereits nach fünf Minuten für Allershausen zur Führung treffen können. So deutete lange Zeit alles auf eine torlose erste Halbzeit hin. Doch dann fiel der Treffer doch noch – wobei die Nandlstädter hier eine Abseitsstellung monierten. „Der Linienrichter hatte es sogar angezeigt, der Schiri gab das Tor aber doch“, sagte Löffler schulterzuckend. Das Leder war jedenfalls drin, nach einer Flanke von Maciej Machi erzielte Neuzugang Florian Augscheller seinen ersten Ligatreffer für seinen neuen Club.
Nach dem Seitentausch fanden die Hausherren besser in die Partie rein, vergaben aber ihre Chancen zu leichtfertig. Quirin Festner hatte das 1:1 auf dem Schlappen, und auch Lukas Rieder hätte mehr aus seiner Möglichkeit machen können. Und einmal zappelte das Leder sogar schon im Netz: Die Nandlstädter Fans hatten bereits zum Torjubel angesetzt, nachdem Matthias Köckeis nach einer Ecke getroffen hatte – doch das Tor wurde diesmal wegen Abseits aberkannt. So blieb es in diesem ersten Landkreisduell der noch sehr jungen Kreisliga-Spielzeit beim hauchdünnen 1:0 für die Gäste vom Amperknie.