Einlaufkinder und Osterhasenaktion

Diesen Samstag (Karsamstag) trifft die Truppe um Kapitän Alex Mikuta im Vereinsbrauerei Pokal Halbfinale auf die SV Germania Ilmenau. Dass die Mannschaft Ilmenau schlagen kann, haben sie in der Liga auch schon bewiesen. Am 11. Spieltag konnten man Auswärts durch Tore von Löwer und Hertel 3:1 gewinnen.

Das dieses Spiel ein Highlight für den ganzen Verein ist spürt man bis hin zu unserem Nachwuchs. „Wir sprachen in der WhatsApp Gruppe der Nachwuchstrainer das Thema Einlaufkinder an und bekamen sofort positives Feedback. Am Ende waren es so viele Kinder, sodass sie Stäbchen ziehen mussten.“ So Jugendkoordinator Steffen Armoneit „Das ist eine schöne Sache, für unsere Spieler und die Kinder. Es zeigt, wie sehr der Verein verbunden ist. Gegen Ilmenau können die Männer jede Unterstützung gebrauchen.“ So unser Sportlicher Leiter Stefan Henke.