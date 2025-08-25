Einlaufkinder und ein halbes Dutzend

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am gestrigen Sonntag starteten die Jungs vom Hofbühl endlich in die Saison 2025/2026. Gegen das unbeschriebene Blatt SV Zainingen 2 sollte eine erste Duftmarke gesetzt werden.
Vor dem Anpfiff zeigte sich der Fußball jedoch von seiner fantastischen Seite: Hand in Hand mit Spielerinnen und Spielern unserer Jugendmannschaften liefen unsere Jungs und die Gäste aus Zainingen zum Spiel unterm Hofbühl ein und bescherten so den Mädels und Jungs ein strahlendes Gesicht!
Zum Sportlichen: Von Minute 1 an war die Marschrichtung für die Kicker von Chris Krause und Ferenc Grosz klar: Dominant mit viel Zug zum Tor. Nach einigen vielen Ballbesitzpassagen gab es eine Ecke für die Neuhäuser, die nach einem Wirrwarr von Ibrahime zum 1:0 verwandelt werden konnte. Nach der Führung flachte das Spiel ab, so das auch die Gäste mit einigen Chancen auftrumpfen konnten, die jedoch von Schlussmann Schießl fantastisch pariert wurden. Nach einem Foul an Haigis im 16er kurz vor der Pause konnte Hegner per Strafstoß zum 2:0-Halbzeitstand erhöhen.
Nach der Pause sollte der Deckel schnellstmöglich draufgemacht werden. Hegner war es per Doppelschlag und mit seinen Treffern zwei und drei, der nach 48 Minuten das Spiel quasi entschied. Danach ließen die Neuhäuser nichts anbrennen und beruhigten das Spiel. Comebacker Haigis war es in der 87. Minute, der das 5:0 erzielte. Den Schlusspunkte setzte Adam, der quasi mit Abpfiff der Partie zum 6:0 Endstand traf.
Alles in allem eine gute Leistung unserer Kicker, die dennoch vor den nächsten Spielen gewarnt sind.
Nächste Woche spielen unsere Herren um 12:30 Uhr auswärts beim FC Lichtenstein 2 in Unterhausen. Wir freuen uns auf eure Unterstützung!