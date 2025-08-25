Einlaufkinder und ein halbes Dutzend

Zum Sportlichen: Von Minute 1 an war die Marschrichtung für die Kicker von Chris Krause und Ferenc Grosz klar: Dominant mit viel Zug zum Tor. Nach einigen vielen Ballbesitzpassagen gab es eine Ecke für die Neuhäuser, die nach einem Wirrwarr von Ibrahime zum 1:0 verwandelt werden konnte. Nach der Führung flachte das Spiel ab, so das auch die Gäste mit einigen Chancen auftrumpfen konnten, die jedoch von Schlussmann Schießl fantastisch pariert wurden. Nach einem Foul an Haigis im 16er kurz vor der Pause konnte Hegner per Strafstoß zum 2:0-Halbzeitstand erhöhen.