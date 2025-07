Einlagespiele, Festabend und Allfinanzcup bei 75 Jahre SV Reute

Mit dem Einlagespiel des Oberligisten FV Ravensburg gegen den FC Wangen am Donnerstagabend startet der SV Reute in das Jubiläumswochenende zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Ein Festabend am Freitag sowie der Allfinanzcup für Junioren sind die weiteren Höhepunkte bei der Feier 75 Jahre SV Reute.

Zu beiden Testspielgegnern hat der SV Reute persönliche Kontakte und so war es naheliegend, ein attraktives Vorbereitungsspiel zwischen dem FV Ravensburg und FC Wangen auf Reutener Sportgelände zu organisieren. Mit Kevin Kraus spielt der Torwarttrainer des FVR in Reihen des SV Reute, beim FCW ist mit Safet Hyseni ebenfalls ein Reutener seit kurzem Cheftrainer. Der SVR freut sich als Ausrichter auf ein spannendes Vorbereitungsderby zwischen den zwei Schwergewichten der Region. Die Partie am Reutener Durlesbach beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei und für Getränke sowie Speisen vom Grill ist bestens gesorgt.