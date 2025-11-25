Einladung zur Vorstellung des Konzeptes zur Vereinsentwicklung Wir laden Euch ein zur Vorstellung unseres Konzeptes zur Vereinsentwicklung in die Sportschule Oberhaching. Kommt persönlich oder online dazu, um Verein(t) kennenzulernen – Impulse, Netzwerken & Workshop

In den vergangenen Wochen schlugen zwei Nachrichten hohe Wellen: Ein 12-jähriger Schiedsrichter wurde laut Berichten im bayerischen Jugendfußball mit dem Tod bedroht. Gleichzeitig berichtete die Süddeutsche Zeitung über eine handfeste Schlägerei bei einem Jugendspiel. Solche Vorfälle sind nicht nur tragisch – sie sind ein Alarmsignal für den gesamten Amateurfußball.

Wenn Kinder bedroht und Spiele zur Prügelei werden – warum Werte im Fußball wieder zählen müssen!

Solche Eskalationen zeigen klar: Konflikte, Aggression und Respektlosigkeit haben ihren Ursprung oft tiefer: In fehlenden verbindlichen Werten bei der Erziehung unserer Jugend aber auch fehlender Aufarbeitung solcher Vorfälle in Vereinen und unklaren Verhaltensregeln im Verein. Ohne einen Verhaltenskodex, der Respekt, Fairness und Verantwortung klar verankert, und ohne ein aktives Arbeiten mit diesem Kodex fehlt ein Rahmen, der solches Fehlverhalten eindämmen kann.

Warum Werte heute wichtiger sind denn je

Ein offener, klar kommunizierter Wertekanon dient daher nicht nur der Prävention – er ist zugleich ein wichtiges Signal nach außen: An Spieler:innen, Eltern, Funktionsträger:innen und die gesamte Öffentlichkeit. Wenn ein Verein öffentlich Probleme wie Gewalt oder Drohungen erlebt, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Reputation und das Vertrauen in die Vereinsarbeit.

Für uns bei Verein(t) ist klar: Es reicht nicht, Werte im Vereinsregister oder in einer schönen Satzung zu verankern. Werte müssen gelebt werden – im Training, im Spiel, im Umgang mit Eltern, in Konflikten mit anderen Vereinen oder Schiedsrichter:innen.

Dafür braucht es regelmäßig Reflexion, Austausch und Bewusstsein:

Mit Spieler:innen: Welche Rolle spielt Respekt auf dem Platz? Was bedeutet Fair Play für uns wirklich? Wie verhalten wir uns auf dem Platz richtig?

Mit Eltern: Wie verhalten wir uns auf dem Platz als Zuschauer? Welche Grenzen setzen wir?

Im Verein insgesamt: Wie gehen wir mit Eskalationen um? Welche Konsequenzen hat respektloses Verhalten?

Wenn Werte nur dekorativ sind, nützen sie wenig. Aber wenn sie Teil des gelebten Alltags werden, können sie das Verhalten nachhaltig beeinflussen.

Die Außenwirkung kann existenziell sein

Schlagzeilen wie „Todesdrohung gegen Jugend-Schiedsrichter“ oder „Massenprügelei bei Jugendspiel“ machen heutzutage schnell die Runde und werfen folgerichtig große Fragen auf:

Welche Kultur leben wir in unserem Verein tatsächlich?

Wie nehmen uns Außenstehende wahr?

Können wir noch mit Stolz sagen, dass unser Verein ein sicherer, respektvoller Ort für Kinder und Jugendliche ist?

Was tun wir gesellschaftlich und im Verein gegen diese Entwicklungen?

Gerade heute, in einer Zeit verstärkter Öffentlichkeit, müssen Vereine diese Fragen offensiv angehen. Ein klarer Werte- und Verhaltenskodex ist kein „schönes Extra“ – er ist ein Fundament.

So wollen wir bei Verein(t) unterstützen

Wir glauben, dass Wertearbeit keine lästige Pflicht ist, sondern eine Chance. Eine Chance, den Verein so zu gestalten, dass er Menschen schützt, verbindet und prägt.

Wir laden euch herzlich zu zwei Info- und Workshopabenden ein, bei denen wir gemeinsam darüber sprechen:

18. Dezember 2025, Sportschule Oberhaching (Im Loh 2), 18:30 Uhr

14. Januar 2026, Sportschule Oberhaching (Im Loh 2), 18:30 Uhr

Wir möchten wissen:

Was sind die größten Schmerzpunkte bzw. Herausforderungen bei euch im Verein?

• Was kostet Kraft?

• Wo entstehen Konflikte oder Unsicherheiten?

• Was gelingt – und was blockiert?

Und wir gehen nicht in eine klassische Frontalveranstaltung. Wir gestalten den Abend im Workshop-Charakter:

Wir hören zu, wir sammeln, wir strukturieren –

und wir entwickeln gemeinsam Ansätze, die für eure Situation passen.

Praktisch, alltagsnah und realitätsorientiert.

Die Teilnahme ist kostenlos. Ihr könnt gerne persönlich vor Ort dabei sein oder euch online zuschalten.

So meldet ihr euch an

Bitte nutzt das Kontaktformular unter diesem Beitrag.

Wir benötigen nur:

Vor- und Nachname

Vereinsname

Eure Funktion

Teilnahme in Präsenz oder Online

Mehr braucht es nicht.

Verein(t) – Für Werte. Für Vertrauen. Für Gemeinschaft.