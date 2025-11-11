Einladung zur Vorstellung des Konzeptes zur Vereinsentwicklung

In den vergangenen Wochen haben wir die inhaltlichen Schwerpunkte von Verein(t) vorgestellt:
Kulturentwicklung, Trainerentwicklung sowie Teamentwicklung & Spielerentwicklung.
Wir haben darüber gesprochen, wofür Vereine stehen – und wo einzelne Verantwortliche oder der Verein als Ganzes an Grenzen stoßen.
Jetzt möchten wir den nächsten Schritt gehen:
Ins Gespräch kommen – mit Euch.
Wir treffen uns am:
Termin 1
18. Dezember 2025 · 19:00 Uhr
Sportschule Oberhaching · Im Loh 2 · 82041 Oberhaching
oder
Termin 2
14. Januar 2026 · 19:00 Uhr
Sportschule Oberhaching · Im Loh 2 · 82041 Oberhaching
Wir haben Platz für 40 Teilnehmer vor Ort und bieten auch die Onlineteilnahme an.
Beides ist möglich – entscheidet, was für euch passt. Die Zugangsdaten für den Online-Zugang bekommt ihr von uns per E-Mail zugeschickt.
Im persönlichen Dialog stellen wir Euch die Inhalte unseres modular aufgebauten Programmes für Vereinsentwicklung vor, welches 2026 starten wird. Gleichzeitig habt Ihr die Möglichkeit uns persönlich kennenzulernen, um mit uns und den anderen Teilnehmern & Gleichgesinnten Schwerpunkte oder weitere sinnvolle Inhalte des Programmes zu diskutieren.
Die beiden Veranstaltungen sollen kein Frontvortrag werden, sondern bieten viel Raum für Sparring und Austausch.
Was euch zusätzlich erwartet
Ein Abend für Menschen, die Verantwortung im Verein tragen –
Trainer:innen, Jugendleiter:innen, Vorstände und Engagierte.
Wir möchten wissen:
Und wir gehen nicht in eine klassische Frontalveranstaltung.
Wir gestalten den Abend im Workshop-Charakter:
Wir hören zu, wir sammeln, wir strukturieren –
und wir entwickeln gemeinsam Ansätze, die für eure Situation passen.
Praktisch, alltagsnah und realitätsorientiert.
Impulse von Menschen, die Verantwortung kennen
Andreas Kuffner
Olympiasieger im Deutschland-Achter
Experte für Resilienz, Teamdynamik und Führung
Andreas Luthe
ehemaliger Bundesliga-Torwart &
Vorstandsvorsitzender VfL Bochum 1848 e. V.
Ihre Perspektiven fließen ein – nicht als Vortrag, sondern als Orientierung, Erfahrung und Anstoß.
Darüber hinaus stehen Christian Sattlberger, Christian Gatt und Peter Kugler bereit:
Begleiter in Vereins-, Team- und Persönlichkeitsentwicklung und Mitinitiatoren von Verein(t).
Eure Fragen stehen im Mittelpunkt
Bringt sie mit. Egal ob groß oder klein.
Alltagssorgen oder Grundsatzthemen.
Lasst sie uns besprechen, diskutieren und angehen.
So meldet ihr euch an
Bitte nutzt das Kontaktformular unter diesem Beitrag.
Wir benötigen nur:
Mehr braucht es nicht.
Wir freuen uns auf euch.
Auf echte Gespräche.
Auf ehrliches Hinschauen.
Und auf gemeinsames Gestalten von starken Vereinen.
Verein(t)
Für Menschen. Für Gemeinschaft. Für Zukunft.