Einladung zur Vorstellung des Konzeptes zur Vereinsentwicklung Wir laden Euch ein zur Vorstellung unseres Konzeptes zur ereinsentwicklung in die Sportschule Oberhaching.rnKommt persönlich oder online dazu, um Verein(t) kennenzulernen – Impulse, Netzwerken & Workshop

In den vergangenen Wochen haben wir die inhaltlichen Schwerpunkte von Verein(t) vorgestellt: Kulturentwicklung, Trainerentwicklung sowie Teamentwicklung & Spielerentwicklung. Wir haben darüber gesprochen, wofür Vereine stehen – und wo einzelne Verantwortliche oder der Verein als Ganzes an Grenzen stoßen.

Wir treffen uns am:

Jetzt möchten wir den nächsten Schritt gehen: Ins Gespräch kommen – mit Euch.

Termin 2

14. Januar 2026 · 19:00 Uhr

Sportschule Oberhaching · Im Loh 2 · 82041 Oberhaching

Wir haben Platz für 40 Teilnehmer vor Ort und bieten auch die Onlineteilnahme an.

Beides ist möglich – entscheidet, was für euch passt. Die Zugangsdaten für den Online-Zugang bekommt ihr von uns per E-Mail zugeschickt.

Im persönlichen Dialog stellen wir Euch die Inhalte unseres modular aufgebauten Programmes für Vereinsentwicklung vor, welches 2026 starten wird. Gleichzeitig habt Ihr die Möglichkeit uns persönlich kennenzulernen, um mit uns und den anderen Teilnehmern & Gleichgesinnten Schwerpunkte oder weitere sinnvolle Inhalte des Programmes zu diskutieren.

Die beiden Veranstaltungen sollen kein Frontvortrag werden, sondern bieten viel Raum für Sparring und Austausch.

Was euch zusätzlich erwartet

Ein Abend für Menschen, die Verantwortung im Verein tragen –

Trainer:innen, Jugendleiter:innen, Vorstände und Engagierte.

Wir möchten wissen:

Was sind die größten Schmerzpunkte bzw. Herausforderungen bei euch im Verein?

• Was kostet Kraft?

• Wo entstehen Konflikte oder Unsicherheiten?

• Was gelingt – und was blockiert?

Und wir gehen nicht in eine klassische Frontalveranstaltung.

Wir gestalten den Abend im Workshop-Charakter:

Wir hören zu, wir sammeln, wir strukturieren –

und wir entwickeln gemeinsam Ansätze, die für eure Situation passen.

Praktisch, alltagsnah und realitätsorientiert.

Impulse von Menschen, die Verantwortung kennen

Andreas Kuffner

Olympiasieger im Deutschland-Achter

Experte für Resilienz, Teamdynamik und Führung

Andreas Luthe

ehemaliger Bundesliga-Torwart &

Vorstandsvorsitzender VfL Bochum 1848 e. V.

Ihre Perspektiven fließen ein – nicht als Vortrag, sondern als Orientierung, Erfahrung und Anstoß.

Darüber hinaus stehen Christian Sattlberger, Christian Gatt und Peter Kugler bereit:

Begleiter in Vereins-, Team- und Persönlichkeitsentwicklung und Mitinitiatoren von Verein(t).

Eure Fragen stehen im Mittelpunkt

Bringt sie mit. Egal ob groß oder klein.

Alltagssorgen oder Grundsatzthemen.

Lasst sie uns besprechen, diskutieren und angehen.

So meldet ihr euch an

Bitte nutzt das Kontaktformular unter diesem Beitrag.

Wir benötigen nur:

Vor- und Nachname

Vereinsname

Eure Funktion

Teilnahme in Präsenz oder Online

Mehr braucht es nicht.

Wir freuen uns auf euch.

Auf echte Gespräche.

Auf ehrliches Hinschauen.

Und auf gemeinsames Gestalten von starken Vereinen.

Verein(t)

Für Menschen. Für Gemeinschaft. Für Zukunft.