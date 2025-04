Einladung zum „Tanz in den Mai“ der 2. Herren

Am 30. April ist es wieder soweit! Ab 19 Uhr lädt das Team der 2. Herren alle Vereins- und Gemeindemitglieder herzlich zu unserem beliebten „Tanz in den Mai“ auf dem Veranstaltungsgelände hinter der Tribüne auf dem Eintracht Platz ein. In den vergangenen Jahren hat sich diese traditionelle Veranstaltung großer Beliebtheit erfreut, und wir freuen uns darauf, auch dieses Jahr viele Gäste begrüßen zu dürfen.

Zeitgleich findet auf der Sportanlage das spannende Spiel unserer 1. Herren gegen BW Dörpen statt, sodass für Unterhaltung gesorgt ist. Unter dem Maibaum werden wir mit Musik und Tanz in den Abend starten. Für das leibliche Wohl bieten wir Bratwurst, Pommes und eine Auswahl an erfrischenden Getränken an.