Einladung zum Lehrgang von Schiedsrichteranwärterinnen und -anwärtern

An vier Tagen im November bietet der NFV Cuxhaven für Interessierte einen kostenlosen Lehrgang für Schiedsrichteranwärterinnen und -anwärtern an. An einem weiteren Tag findet die Prüfung statt. Hier könnt ihr euch anmelden:

Der Ausbildungsort wird an einem zentralen Punkt im Kreis, in Abhängigkeit der Meldungen der Vereine, stattfinden.

Zwischen dem 01.11.2025 und 27.11.2025 bietet der Schiedsrichterauschuss des NFV Kreises Cuxhaven einen Lehrgang für Schiedsrichteranwärterinnen und -anwärter an.

Teilnehmen kann jede und jeder Interessierte. Voraussetzungen sind lediglich ein Mindestalter von 13 Jahren und die Mitgliedschaft in einem Sportverein mit Fußballabteilung.

An mindestens drei der vier Lehrgangstage gilt für die Anwärterinnen und Anwärter Anwesenheitspflicht. In den Zwischentagen wird der Lehrgang über das neue Portal „Edubreak“ des DFB im Selbststudium stattfinden.

An dieser Stelle möchten wir Euch darauf hinweisen, dass jeder Verein ein Interesse an der Ausbildung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern haben sollte. Die Zahl der aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hat in den vergangenen Jahren sowohl im gesamten NFV, als auch bei uns im Kreis erheblich abgenommen. Der DFB hat im Jahr 2023 hierzu das Jahr der Schiedsrichter ausgerufen, der NFV - insbesondere der Bezirk Lüneburg - hat durch das so genannte „Lüneburger Modell“ aktiv Strategien zur Bekämpfung des Mangels an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter durch mögliche Punktabzüge bei fehlenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zur Saison 2024/25 entwickelt.

Eine verbindliche Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten der interessierten Sportkameradinnen und Sportkameraden ist bis zum Ablauf des 20.10.2025 über folgenden Link möglich:

KLICK

Am ersten Lehrgangstag, dem 01.11.2025, werden alle organisatorischen Fragen erläutert.

Zur Beantwortung etwaiger Rückfragen steht der Kreisschiedsrichterausschuss allen Vereinen und Anwärtern per Mail an jonas-behrens@web.de zur Verfügung.

Den Vereinen entstehen keine Kosten für diese Ausbildung der angehenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Sämtliche Unterlagen für die Durchführung der Ausbildung werden vom Schiedsrichterausschuss gestellt.

Abschließend möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass aus Kostengründen eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern erforderlich ist.

Die Anwärterinnen und Anwärter erhalten mit der Übersendung des Lehrgangsortes eine Liste aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit eventuelle Fahrgemeinschaften gebildet werden können.

Terminplanung: