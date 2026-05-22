EINLADUNG zum Fußball-Hobby-Turnier des FSV Oberwalluf



auch in diesem Jahr möchten wir Euch wieder recht herzlich zu unserem Hobbyturnier einladen.

Der Turnierbeginn ist für ca. 10:30 Uhr und das Endspiel für ca. 17:00 Uhr geplant.

Eine entspannte Spielweise ist schon immer die Grundlage für einen tollen und spaßigen Tag.

Ausgefeilte Technik soll in diesem Turnier den leidenschaftlichen Kampf übertreffen.

Bitte sendet die ausgefüllte Anmeldung bis schnellstmöglich an die Emailadresse

„m.wallbraun2406@gmail.com“.



