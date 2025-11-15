– Foto: Philip Ziegler

Einladung zum 40. SVU-Hallenturnier mit Rundumbande

Liebe Sportkameraden,

der SV Unterweissach veranstaltet am Samstag, 17. Januar 2026

sein 40. Hallenfußballturnier für aktive Herren-Mannschaften in der Sporthalle des

Bildungszentrums Weissacher Tal (Place de Marly 1, 71554 Weissach im Tal). Auch in diesem Jahr wird wieder bei uns traditionell mit Rundumbande gespielt, was im näheren Umkreis sicherlich einzigartig ist und wie jedes Jahr für attraktive und torreiche Spiele sorgen wird.

Das Startgeld pro Mannschaft beträgt 60,00 Euro.

Das Startgeld ist in bar vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung vorzulegen.

Die vier erstplatzierten Mannschaften erhalten hochwertige Geld- und Sachpreise:

Es wird nach den geltenden Bestimmungen des wfv gespielt und für alle Spieler besteht

Passzwang. Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern plus Torspieler.

Die Spielzeit wird auf Grundlage der angemeldeten Mannschaften und des sich daraus resultierenden Turniermodus festgelegt.