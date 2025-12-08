Einladung zum 3. Weihnachtsmarkt des TSV Obermelsungen

Es weihnachtet sehr in Obermelsungen! Am Samstag, den 13. Dezember 2025, ist es wieder soweit und unser Sportplatz verwandelt sich in ein festliches Winterwunderland. Wir laden herzlich ein, gemeinsam mit uns von 16:00 bis 22:00 Uhrdie Vorweihnachtszeit zu feiern.

🍄 Kulinarische Highlights: Damit niemand hungrig bleibt, haben wir ein tolles Angebot zusammengestellt. Freut euch auf deftige Klassiker wie Bratwurst & Pommes sowie besondere Leckereien wie gebratene Pilze und wärmende Käse-Lauch-Suppe 🧀. Für den süßen Zahn gibt es frische Crêpes 🥞. Dazu servieren wir natürlich warme und kalte Getränke.

🛍️ Stöbern & Entdecken: Neben dem leiblichen Wohl gibt es Stände mit Handgemachtem und unserem TSV-Merch. Perfekt, um noch ein kleines Geschenk zu finden!

☕ Wichtig – Der Umwelt zuliebe: Unser Motto lautet: „Bring your own cup!“ Bitte bringt eure eigene Lieblingstasse für die Getränke mit. Ihr könnt euch aber natürlich auch eine neue Lieblingstasse am Merch-Stand kaufen.

Kommt vorbei, genießt die gemütliche Atmosphäre und verbringt einen schönen Abend mit uns. Wir freuen uns riesig auf euren Besuch! 🎅❄️

Euer TSV Obermelsungen