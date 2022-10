Einladung zu unseren Jugend-Hallenfußball-Turnieren 2023

Einladung zu unseren Jugend-Hallenfußball-Turnieren 2023 des TSV Gammertingen 1863 e.V.

Liebe Fußballfreunde,

die Jugendabteilung des TSV Gammertingen (SGM Alb-Lauchert) veranstaltet auch in der kommenden Hallensaison 2022/23 vom 03.-08.01.2023 wieder ihre traditionellen Jugend-Hallenturniere in der Alb-Lauchert-Sporthalle in Gammertingen.

Zu folgenden Terminen möchten wir Euch herzlich einladen:

B-Jugend Jg. 2006 und jünger Donnerstag, 05.01.23 (1x Turnier am Nachmittag)

C-Jugend Jg. 2008 und jünger Donnerstag, 05.01.23 (1x Turnier am Vormittag)

D-Jugend Jg. 2010 und jünger Mittwoch, 04.01.23 (je 1x Turnier am Vor- und

Nachmittag)

E-Jugend Jg. 2012 und jünger Dienstag, 03.01.23 (je 1x Turnier am Vor- und

Nachmittag)

F-Jugend Jg. 2014 und jünger Samstag, 07.01.23 (1x Turnier am Vormittag)

F-Jugend Jg. 2015 und jünger Samstag, 07.01.23 (1x Turnier am Nachmittag)

Bambini Jg. 2016 und jünger Sonntag, 08.01.23

(je 1x 3er Hallenspieltag am Vor- und Nachmittag)

Wir würden uns sehr darüber freuen eine Ihrer Mannschaften an unseren tollen und gut besuchten Turnieren begrüßen zu können.

Gespielt wird nach den allg. Turnierbestimmungen des WFV (z.B. Futsalball, 5m Tore, etc.)

In enger Abstimmung mit der Stadt Gammertingen haben wir die Erlaubnis die Turniere durchzuführen natürlich auch in diesem Jahr unter diversen leichten Corona auflagen. Daher gibt es einige beschränken, z.B.