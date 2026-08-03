Einladung zu unserem Jugend Halloween Cup🎃

Am 31.10.2026 wird unsere COMKAS Arena zum Schauplatz eines ganz besonderen Fußballfestes! ⚽🕸️

Freut euch auf spannende Jugendturniere der G-, F-, E- und D-Jugend, ein schaurig-schönes Rahmenprogramm mit vielen Mitmach-Stationen, leckeres Essen vom Grill, Waffeln, Crêpes und vieles mehr. 🌭🧇🍟

Natürlich darf auch Halloween nicht zu kurz kommen: 🎃 👻 Torwandschießen 🧙‍♀️ Hexenparcours 🎳 Geisterkegeln 🗺️ Schatzsuche 🎨 Kinderschminken 🏰 Hüpfburg 🍬 Süßes oder Saures