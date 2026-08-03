Einladung zu unserem Jugend Halloween Cup🎃

🎃👻 HALLOWEEN CUP 2026 beim FC St. Arnual 👻🎃
Am 31.10.2026 wird unsere COMKAS Arena zum Schauplatz eines ganz besonderen Fußballfestes! ⚽🕸️
Freut euch auf spannende Jugendturniere der G-, F-, E- und D-Jugend, ein schaurig-schönes Rahmenprogramm mit vielen Mitmach-Stationen, leckeres Essen vom Grill, Waffeln, Crêpes und vieles mehr. 🌭🧇🍟
Natürlich darf auch Halloween nicht zu kurz kommen: 🎃 👻 Torwandschießen 🧙♀️ Hexenparcours 🎳 Geisterkegeln 🗺️ Schatzsuche 🎨 Kinderschminken 🏰 Hüpfburg 🍬 Süßes oder Saures
Kommt gerne verkleidet – auf die schönsten Kostüme warten tolle Preise! 🏆
🎉 Ab 19:00 Uhr steigt außerdem unsere große Halloween-Party im Clubheim. Jeder ist herzlich willkommen!
📅 Samstag, 31.10.2026 📍 COMKAS Arena – FC St. Arnual
Wir freuen uns auf viele Mannschaften, Besucher und einen unvergesslichen Tag mit euch! 💙🖤