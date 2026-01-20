Einigung! Delay Sports holt vier Neue von Stern - kommt noch ein IV?

Jetzt soll es fix sein. Delay Sports holt vier Spieler vom Berlin-Ligisten Stern 1900. Zudem soll ein weiterer Innenverteidiger kommen. Er wirkte am Wochenende als Probespieler mit.

Die Namen sickerten bereits vor Tagen durch, auch Aufnahmen der neuen Spieler wurden bei Delay Sports bereits gemacht. Doch noch fehlte die Freigabe des abgebenden Vereins. Die soll nun erfolgt sein. Bernd Fiedler, erster Vorsitzender des SFC Stern 1900, bestätigte auf FuPa-Nachfrage telefonisch, dass sich beide Klubs geeinigt haben.

Konkret geht es um vier Spieler, die in diesem Winter von Stern 1900 zum Bezirksligisten Delay Sports wechseln. Mit Florian Medrane hat der Verein am heutigen Dienstagmittag den ersten der vier offiziell vorgestellt. Der 28-Jährige spielte seit 2018 für die Steglitzer, führte das Team bis zuletzt als Kapitän aufs Feld. Sein Wechsel zu Delay Sports war durchaus schon länger in Planung. Medrane und Klub-Gründer Elias Nerlich kennen sich seit über 15 Jahren, spielten einst bei Tasmania zusammen und gingen auf die selbe Schule.