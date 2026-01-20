Einigung! Delay Sports holt vier Neue von Stern - kommt noch ein IV?

Jetzt soll es fix sein. Delay Sports holt vier Spieler vom Berlin-Ligisten Stern 1900. Zudem soll ein weiterer Innenverteidiger kommen. Er wirkte am Wochenende als Probespieler mit.
Die Namen sickerten bereits vor Tagen durch, auch Aufnahmen der neuen Spieler wurden bei Delay Sports bereits gemacht. Doch noch fehlte die Freigabe des abgebenden Vereins. Die soll nun erfolgt sein. Bernd Fiedler, erster Vorsitzender des SFC Stern 1900, bestätigte auf FuPa-Nachfrage telefonisch, dass sich beide Klubs geeinigt haben.
Konkret geht es um vier Spieler, die in diesem Winter von Stern 1900 zum Bezirksligisten Delay Sports wechseln. Mit Florian Medrane hat der Verein am heutigen Dienstagmittag den ersten der vier offiziell vorgestellt. Der 28-Jährige spielte seit 2018 für die Steglitzer, führte das Team bis zuletzt als Kapitän aufs Feld. Sein Wechsel zu Delay Sports war durchaus schon länger in Planung. Medrane und Klub-Gründer Elias Nerlich kennen sich seit über 15 Jahren, spielten einst bei Tasmania zusammen und gingen auf die selbe Schule.
Neben Medrane sollen auch Eddie Udeoka, Can Kilian Cakin und Lukas Rohana den Weg aus Steglitz zu Delay Sports gehen. Die offiziellen Verkündungen der Transfers dürften in den kommenden Tagen folgen.
Über einen wurde bisher aber noch nicht berichtet. Alper Aksoy wirkte am vergangenen Sonntag bei Delays erstem Test in diesem Winter gegen die zweite Mannschaft von Stern 1900 mit. Der 21-Jährige Innenverteidiger wurde bei Hertha 03 Zehlendorf und dem Berliner AK ausgebildet. In Moabit sammelte er später Einsatzminuten in der Regional- und Oberliga, wechselte anschließend in die Türkei. Dort lief er zuletzt für den Drittligisten Altinordu auf.
Delay-Sports-Präsident Elias Nerlich sagte am Sonntagabend auf Twitch: „Unser zweiter IV, der zu uns kommen wird, wurde noch gar nicht vorgestellt." Im Spiel gegen Stern 1900 II sah Nerlich Aksoy neben Neuzugang Panzu Ernesto als besten Spieler der Partie. Beide agierten gemeinsam als Innenverteidiger-Duo. Auch Aksoy dürfte zeitnah offiziell als Neuzugang vorgestellt werden.