Einige Zugänge des ETSV Hamburg sind bekannt

Der ETSV Hamburg verändert sich. – Foto: Steffi Rathje

Der ETSV Hamburg war die große sportliche Geschichte der vergangenen Oberliga-Saison - und zugleich die komplizierteste. Auf dem Platz wurde der Klub Meister, doch der Weg in die Regionalliga Nord blieb versperrt. Der Verein hatte keinen Lizenzantrag gestellt, nachdem die wirtschaftliche Planung durch den Rückzug beziehungsweise die Nichterreichbarkeit eines zentralen Sponsors ins Wanken geraten war. Der Meistertitel war damit sportlich glänzend, aber strukturell von Beginn an mit einem schweren Schatten versehen. FuPa berichtete über den Lizenzverzicht .

Sportlich hatte der ETSV die Liga dominiert und sich den Titel vorzeitig gesichert. Der 4:0-Sieg beim HEBC Hamburg machte die Meisterschaft perfekt, zugleich war längst klar, dass diese Saison nicht nur über Ergebnisse erzählt werden konnte. Der Verein selbst schrieb vom ersten Hamburger Meistertitel der 1. Herren , doch der sportliche Höhepunkt führte nicht in die Regionalliga, sondern in einen Sommer voller Neuordnung.

Nun folgt der nächste Einschnitt. Der ETSV geht nicht als eingespielter Meister in die neue Saison, sondern als neu zusammengesetztes Projekt. Trainer Jan-Philipp Rose, der die Mannschaft zur Meisterschaft führte, ist weg. Auch Co-Trainer Hubertus Reinecke hat den Klub verlassen. Dass beide noch im Februar ligaunabhängig verlängert hatten, zeigt, wie stark sich die Lage binnen weniger Monate gedreht hat. Aus Kontinuität wurde Umbruch. Aus Aufstiegstraum wurde Neuaufbau.

Dazu zieht es eine ganze Reihe an Spielern zu direkten Hamburger Konkurrenten. Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai, Luke Sendzik und Can Kömürcü wechseln zum FC Süderelbe. Ridel Varela Monteiro und Andy Appiah gehen zur TuS Dassendorf, Vedat Düzgüner zum USC Paloma, Maksym Khlan zu BFSV Atlantik 97 und Alexander Borck zum TSV Buchholz 08. Auch Timo Cristopher Ludwig verlässt den Klub in Richtung HafenCity FC.

Diese Neuordnung betrifft nahezu alle Ebenen. Mit Rose und Reinecke verliert der Klub das Trainerteam der Meistermannschaft. Mit Tom Müller, Abdul Gafar Rauf, Luis Jahraus und Rose selbst wechseln gleich mehrere prägende Figuren zu Altona 93. Auch Brandolf Duah und Nick Selutin gehen höherklassig zum SC Weiche Flensburg 08. Dave Ceesay schließt sich FC Eintracht Norderstedt an, Muhamed Ajruli geht zu FC Teutonia 05 Ottensen.

Demir übernimmt einen neuen ETSV

Dass Manuel Demir nun als Trainer übernimmt, ist deshalb mehr als eine normale Personalie. Er bekommt keinen Meisterkader, der nur punktuell verändert wurde. Er bekommt eine Mannschaft, die neu gebaut werden muss. Die Herausforderung liegt nicht allein darin, Qualität zu ersetzen, sondern eine neue Statik zu schaffen: neue Hierarchie, neue Abläufe, neue Kabine, neue Rollen.

Die Zugänge zeigen, dass der ETSV dennoch nicht klein denkt. Auffällig ist vor allem der Block vom FK Nikola Tesla. Mit Daniel Witt, Niklas Kiene und Agyekum Kufour Jamborek kommen gleich drei Spieler von dort. Das kann helfen, weil solche Gruppenwechsel oft schneller Verbindung in eine neue Mannschaft bringen. Gleichzeitig ist es ein klares Signal: Der ETSV sucht Spieler, die die Hamburger Ligen kennen und nicht lange fremdeln müssen.

Auch aus Norderstedt kommt Qualität. Ognjen Lukic und Melvin Rode wechseln von FC Eintracht Norderstedt II zum Meister. Dazu kommen Makoto Ayano von HSV Barmbek-Uhlenhorst, Antonio Simonovic von SC Vorwärts/Wacker Billstedt, Anton Lattke vom TSV Sasel sowie Takuro Mohara und Mohammad Amir Mohammadi vom TBS Pinneberg. Mit Taiki Iimura stößt zudem ein Spieler von der Rikkyo Universität dazu.

Qualität ja, Gewissheit nein

Der Kader liest sich damit weiterhin spannend. Aber er liest sich anders als vor einem Jahr und natürlich noch nicht fertig. Der alte ETSV war über weite Strecken eingespielt, offensiv wuchtig, individuell stark und durch die Arbeit von Rose klar strukturiert. Der neue ETSV muss sich diese Dinge erst wieder erarbeiten. Dass Qualität im Kader steckt, ist offensichtlich. Ob daraus schnell wieder eine Spitzenmannschaft wird, ist die eigentliche Frage.

Gerade in der Oberliga Hamburg kann ein Umbruch dieser Größenordnung in beide Richtungen kippen. Gelingt der Start, kann ein neu zusammengestellter Kader schnell Energie entwickeln. Hakt es früh, fehlen manchmal genau jene gewachsenen Automatismen, die in engen Spielen Punkte sichern. Der ETSV wird deshalb nicht nur daran gemessen werden, welche Namen gekommen sind, sondern wie schnell Demir daraus eine Mannschaft formt.

Der Meister geht also nicht als klassischer Titelverteidiger in die neue Saison. Er geht als Klub in die neue Runde, der sportlich oben angekommen war, strukturell aber einen harten Einschnitt verkraften musste. Die Regionalliga blieb unerreicht, viele Meisterspieler sind weg, das Trainerteam ist weg - und trotzdem steht am Ende kein Rückzug aus der Bühne, sondern ein neuer Versuch.

Für die Oberliga ist das eine der spannendsten Geschichten des Sommers: Der ETSV Hamburg startet nach dem größten Erfolg seiner jüngeren Vereinsgeschichte fast wieder bei null. Nur eben nicht leise, sondern mit einem Kader, der trotz aller Abgänge weiterhin nach Anspruch klingt.

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