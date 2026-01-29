Einige wichtige Verlängerungen in der Region

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Heute können wir stolz die Verlängerungen von folgenden Spielern verkünden:

Jens Kostan: Königsblau durch und durch. Nicht nur seinem Lieblingsproficlub bleibt er treu, sondern auch unserer SpVgg. Er ist nicht nur knallharter Kassenwart, sondern auch ein exzellenter Keeper.

Kai Wiedmann: Mit Kai bleibt der nächste Schnapper an Bord. Seit vielen Jahren ist er eine wichtige Stütze des Teams und wird seine starken Leistungen auch weiterhin in unserem Trikot zeigen.

Wir freuen uns und wünschen euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Gerstetten

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mario Sandru bleibt! Unsere Nummer 22 bleibt beim VfL Gerstetten und läuft in der Saison 2026/27 für unseren VfL auf. Er sorgt im Mittelfeld weiterhin für Stabilität.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++