Allgemeines

Einige wichtige Verlängerungen in der Region

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Spvgg Gröningen-Satteldorf

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kaderplanung 2026/27 Herren I

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Heute können wir stolz die Verlängerungen von folgenden Spielern verkünden:

Jens Kostan: Königsblau durch und durch. Nicht nur seinem Lieblingsproficlub bleibt er treu, sondern auch unserer SpVgg. Er ist nicht nur knallharter Kassenwart, sondern auch ein exzellenter Keeper.

Kai Wiedmann: Mit Kai bleibt der nächste Schnapper an Bord. Seit vielen Jahren ist er eine wichtige Stütze des Teams und wird seine starken Leistungen auch weiterhin in unserem Trikot zeigen.

Wir freuen uns und wünschen euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison

VfL Gerstetten

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mario Sandru bleibt! Unsere Nummer 22 bleibt beim VfL Gerstetten und läuft in der Saison 2026/27 für unseren VfL auf. Er sorgt im Mittelfeld weiterhin für Stabilität.

