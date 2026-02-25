Einige Wechsel in Brüttisellen - Verstärkung für Küsnacht

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Renat Amdiy (SV Höngg II), Barry Alino (FC Tössfeld)
Abgänge:
FC Beringen
Trainer: Dario Russo
Zugänge: Enrico de Nobile Berglas (SV Schaffhausen), Nevin Leu (FC Schaffhausen), Alen Saipi (SV Schaffhausen)
Abgänge: Ahmed Sayyid (SV Schaffhausen), Leon Recica (?)
FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge: Nouri Dekhili (FC Seuzach), Adilj Sejdiji (FC Wald), Christian Buanda (Zürich City SC II)
Abgänge: Robin Senn (FC Effretikon), Rafail Gavriil Tsolakis (FC Schötz), Barry Koffi (FC Unterstrass), Darwyn Burgos (FC Oerlikon/Polizei)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 2 getätigt
FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge:
Abgänge:
FC Greifensee
Trainer: Felix Bollmann
Zugänge:
Abgänge: Colin Bleuler (FC Effretikon II)
FC Herrliberg
Trainer: Benjamin Benz
Zugänge: Oliver Wyss (FC Herrliberg II)
Abgänge:
FC Küsnacht
Trainer: Marcio De Araujo
Zugänge: Mattia Spiniello (FC Red Star Zürich), Giab Al Abbadie (FC Blau-Weiss Erlenbach)
Abgänge:
FC Phönix Seen
Trainer: Ardian Laski
Zugänge: Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg), Timo Vögeli (SC Veltheim II)
Abgänge: Markeljan Sema (FC Töss), Nabil Gazi (FC Seuzach), Nevio Kyburz (FC Uster), Adrian Gehrig (FC Uster)
FC Stäfa
Trainer: Jonas Elmer
Zugänge:
Abgänge:
FC Wald
Trainer: Boris Juric, Stefan Juric
Zugänge:
Abgänge: Lirind Pacolli (FC Dietikon II), Adilj Sejdiji (FC Brüttisellen-Dietlikon), Tolunay Berk Ates (FC Richterswil)
FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge:
Abgänge:
SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge:
Abgänge: Stefan Brazda (SC Veltheim II)
