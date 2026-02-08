Einige Wechsel: Diese Winter-Transfers gibt es bei Teutonia Ottensen

Jubel über die Zugänge. – Foto: Imago Images

Den Abstieg aus der Regionalliga Nord hat Teutonia Ottensen gut verkraftet. Unter Neu-Coach Mehdi Saeedi-Madani belegt der Traditionsverein zur Winterpause Rang sechs in der Oberliga Hamburg, für die Rückserie wird der Kader mit diesen Änderungen angepasst.

Malik Salim Daniel Schorsch, William Hildebrand und Antonio Halil Pabst haben den Verein mit aktuell unbekanntem Ziel verlassen. Mit zusammen acht Einsätzen gehörten die Akteure ohnehin nicht zum Stammaufgebot der 05er und sind entsprechend zu verkraften.

Fündig sind die Teutonen vor allem in der Hamburger Landesliga: Von der Reserve von Eintracht Norderstedt kommt Torhüter Maximilian Sieg, vom Eimsbütteler SV II folgen Lord Acheampong und Soleiman Touny dem Ruf der Teutonen. Während Noah Dahaba zuletzt vereinslos war, aber durch seine Zeit bei Concordia Hamburg und Vorwärts-Wacker über reichlich Oberliga-Erfahrung verfügt, wechselt aus der Oberliga Schleswig-Holstein Kartik Sharma vom SV Eichede zu Ottensen.