Einige Wechsel: Diese Winter-Transfers gibt es bei Teutonia Ottensen

Den Abstieg aus der Regionalliga Nord hat Teutonia Ottensen gut verkraftet. Unter Neu-Coach Mehdi Saeedi-Madani belegt der Traditionsverein zur Winterpause Rang sechs in der Oberliga Hamburg, für die Rückserie wird der Kader mit diesen Änderungen angepasst.
Malik Salim Daniel Schorsch, William Hildebrand und Antonio Halil Pabst haben den Verein mit aktuell unbekanntem Ziel verlassen. Mit zusammen acht Einsätzen gehörten die Akteure ohnehin nicht zum Stammaufgebot der 05er und sind entsprechend zu verkraften.
Fündig sind die Teutonen vor allem in der Hamburger Landesliga: Von der Reserve von Eintracht Norderstedt kommt Torhüter Maximilian Sieg, vom Eimsbütteler SV II folgen Lord Acheampong und Soleiman Touny dem Ruf der Teutonen. Während Noah Dahaba zuletzt vereinslos war, aber durch seine Zeit bei Concordia Hamburg und Vorwärts-Wacker über reichlich Oberliga-Erfahrung verfügt, wechselt aus der Oberliga Schleswig-Holstein Kartik Sharma vom SV Eichede zu Ottensen.
Lässt es die Witterung zu, steigt am 14. Februar das Testspiel gegen Norderstedt II. Hier dürften dann sicherlich einige Zugänge auf ihre ersten Einsatzminuten im Trikot von Teutonia 05 kommen.
FC Teutonia 05 Ottensen
Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Zugänge: Segun Steven Adedeji (Eimsbütteler TV II), William Hildebrand (SG Aumund-Vegesack), Noah Dahaba (Vereinslos), Lord Acheampong (Eimsbütteler TV II), Soleiman Touny (Eimsbütteler TV II), Maximilian Sieg (FC Eintracht Norderstedt II), Kartik Sharma (SV Eichede)
Abgänge: Malik Salim Daniel Schorsch (Unbekannt), William Hildebrand (Unbekannt), Antonio Halil Pabst (Unbekannt)
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: