Einige Verlegungen, Talentiade und Trainerschulung

Bei den Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Schlechtbach – SV Plüderhausen, bisher: 16.11. – neu: 13.11.2025, 20:00 Uhr

TSV Miedelsbach – SV Hegnach, bisher: 28.09. – neu: 01.10., 19:30 Uhr

VR-Talentiade

VR-Talentiade CUP 2025

Ein großes Fußball Fest findet im Bezirk Rems/Murr/Hall statt. Der VR-Talentiade CUP 2025 der D-Juniorinnen und D-Junioren steht vom 20.-21.09.25 auf dem Programm.

Die D-Juniorinnen spielen am Samstag, 20.09. in Bühlerzell. Ab 10:00 Uhr starten 20 Teams mit den Vor- und Endrunden Spielen. Der Titel des Bezirks-Siegers wird dann gegen 16:00Uhr ermittelt.

Ebenfalls am Samstag, 20.09. wird bei den D-Junioren die Vorrunde mit 96 Mannschaften ausgetragen. Die Spielorte sind beim SSV Schwäbisch Hall,

SV Fellbach, FC Langenburg, TSG Kirchberg und beim TV Weiler/Rems.

Für alle 16 Gruppensieger steht bereits am nächsten Tag (21.09.) ab 10:00 Uhr die Bezirks-Endrunde an. Spielort ist hier bei den Spfr. Bühlerzell. Die Spiele enden mit dem großen Finale um den Bezirks-Sieger Titel gegen 16:00 Uhr.

+++

+++

Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern

Praxisschulung für Trainer*innen im Bezirk Schwarzwald/Zoller

Thema: „Erfolgreich über außen angreifen und Tore vorbereiten“

Das Angriffsspiel über die Außenbahnen ist nach wie vor ein zentraler Bestandteil des modernen Fußballs. Die Kombination aus taktischem Geschick, kluger Raumaufteilung und präzisen Abläufen ermöglicht es, über außen gefährliche Aktionen zu kreieren und Tore vorzubereiten. Doch welche Mittel sind besonders effektiv, und wie lassen sich diese im Training umsetzen?

Gemeinsam mit den Teilnehmern werden in der Praxis taktische Mittel für erfolgreiches Angreifen über außen erörtert. Im Demotraining werden unter anderem folgende Fragen besprochen:

• Ist die Halbspur das neue Außen?

• Welche taktischen Mittel wenden erfolgreiche Mannschaften an? Wie trainiert man das

erfolgreiche Angreifen über außen? Ist Hinterlaufen noch zeitgemäß?

• Wie schaut die Positionierung im 16er nach einer Flanke aus? Wie trainiert man eine gute „Box-

Besetzung“?

• Welche Prinzipien können für ein erfolgreichen Torabschluss entwickelt werden?

Um diese Kurzschulung am 06.10.2025 (18.00 – 21.00 Uhr) bei der SG Weildorf/Bittelbronn vorbereiten zu können, sollten sich die interessierten Vereinstrainer und Betreuer anmelden. Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet und den wfv-Veranstaltungskalender.

Hinweise: Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit 5 Lerneinheiten anerkannt! Sie besteht aus einer reinen Praxisschulung. Der Ausrichter stellt dazu ein Demo Team zur Verfügung.

Schulungsleiter: Georg Müller (georg.mueller@schwarzwald-zollern.de / 01603153521)

Weiter Informationen zum Thema sowie alle Termine erhalten Sie auch auf der wfv-Homepage unter

https://www.dfbnet.org/coach/WFV?sec=00UUQRRU84000000VV0AG811VU0A9H14

+++

+++

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben

sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260032

Heimrechttausch

Croatia Stuttgart – SV Bonlanden

Heimrechttausch

SV Bonlanden - Croatia Stuttgart

vom Sonntag, den 21.09.2025 um 15.00 Uhr

Spielkennung: 351260048

Croatia Stuttgart – SV Rohrau

Heimrechttausch

SV Rohrau – Croatia Stuttgart

vom Sonntag, den 05.10.2025 um 15.00 Uhr

Aufgrund der Renovierung des Kunstrasens kommt es zum vereinbarten Wechsel des

Heimrechts. Die Rückspiele finden bei Croatia Stuttgart statt.

Kreisliga B, Staffel 1

Spielkennung :351300056

Eintracht Stuttgart – ABV Stuttgart II

Alter Termin:

Am Sonntag, den 12.10.2025 um 15.00 Uhr

neuer Termin:

am Dienstag, den 14.10.2025 um 20.00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351360032

Heimrechttausch

Croatia Stuttgart II – SV Bonlanden II

Heimrechttausch

SV Bonlanden II - Croatia Stuttgart II

vom Sonntag, den 21.09.2025 um 12.30 Uhr

Aufgrund der Renovierung des Kunstrasens kommt es zum vereinbarten Wechsel des

Heimrechts. Das Rückspiel findet bei Croatia Stuttgart statt.