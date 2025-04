Einige Verlängerungen und Zugänge in den Bezirksligen

Pasquale Siena hat sich – trotz zahlreicher Anfragen aus höheren Ligen – ganz bewusst für den TSV Schmiden entschieden und seine Zusammenarbeit vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Ein starkes Zeichen der Verbundenheit und ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft unseres Teams! Pasquale Siena: „Ich fühle mich hier rundum wohl – auf dem Platz, aber auch abseits davon. Das Vertrauen meines Trainerteams, die Unterstützung meiner Mitspieler und die besondere Atmosphäre in der Mannschaft bedeuten mir viel. Dieses Miteinander motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Deshalb freue ich mich sehr, auch in der kommenden Saison das TSV-Trikot zu tragen. Der Zusammenhalt hier ist außergewöhnlich – genau das macht diesen Verein so besonders.“ Wir sind stolz und dankbar, auch in der kommenden Spielzeit auf Pasquales Erfahrung, seine Qualität und seine Torgefährlichkeit bauen zu dürfen.

