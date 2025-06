Einige Verlängerungen und Zugänge bei den Vereinen der Region

Der SSV Aalen begrüßt mit Gui Guimarães einen spannenden Neuzugang für die Offensive. Der 22-jährige Angreifer wechselt vom SV Dormerkingen an die Ostalb und bringt frische Energie mit ins Team. In der Verbandsliga stand Gui in 27 Spielen auf dem Platz und überzeugte mit Tempo, Spielwitz und Offensivdrang. Jetzt will er beim SSV den nächsten Schritt machen – und unsere Angriffsreihe weiter verstärken. Herzlich willkommen beim SSV Aalen, Gui! Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

