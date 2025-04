Einige Verlängerungen, ein Zugang und Verlegungen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Welcome to the team, Felix Bauer! Unser neuer Defensivmann bringt nicht nur jede Menge Größe mit, sondern auch Erfahrung aus höheren Ligen. Für den Saisonendspurt ein echter Gewinn! Wir freuen uns, dich an Bord zu haben – auf eine starke gemeinsame Zeit!

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐢𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐤𝐞𝐡𝐫𝐭 𝐳𝐮𝐦 𝐕𝐟𝐋 𝐊𝐢𝐫𝐜𝐡𝐡𝐞𝐢𝐦 𝐳𝐮𝐫𝐮̈𝐜𝐤

Der VfL Kirchheim freut sich, zur kommenden Saison die Rückkehr von Nico Crisigiovanni bekanntgeben zu können. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Landesligisten TSV Bad Boll zurück unter die Teck. Crisigiovanni bringt reichlich Erfahrung mit und soll im Zentrum für Stabilität sorgen. Darüber hinaus wird er eine wichtige Rolle in der Entwicklung der jungen Spieler übernehmen und als Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz agieren. Eine enge Verbindung besteht auch zum Trainerteam: Mit Ferdi Er und Manni Kühnert spielte er bereits mehrere Jahre gemeinsam beim TSV Oberensingen. Diese eingespielte Zusammenarbeit soll nun beim VfL fortgesetzt werden – mit Crisigiovanni als verlängerter Arm der Trainer auf dem Platz.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Örtliche Verlegung in der Kreisliga A4 bzw. Kreisliga A4 Reserven:

19.04.2025, 15:30 Uhr, TSV Dünsbach – SSV Stimpfach – neu: Sportplatz 1, Dünsbach, Friedhofstr. , 74582 Gerabronn

19.04.2025, 13:30 Uhr, TSV Dünsbach II – SSV Stimpfach II – neu: Sportplatz 1, Dünsbach, Friedhofstr., 74582 Gerabronn

Am Montag, 05. Mai 2025 findet um 18:00 Uhr auf dem Sportgelände (Kunstrasen) des FSV Waiblingen der 7. DFB-Trainingsdialog für Nachwuchstrainer*innen statt. Im Praxisteil geht es um Linien überspielen und Linien verteidigen. Die Trainingsinhalte werden von den Stützpunkttrainern mit den Talenten am Stützpunkt demonstriert und erläutert. Die Inhalte stehen im Nachgang der Veranstaltung digital bereit. Anmeldungen werden bis zum 02. Mai 2025 (pascal@stoeffler-boeckle.de) entgegengenommen.

Am Montag, 05. Mai 2025 findet um 18:00 Uhr auf dem Sportgelände (Kunstrasen) in Schrozberg der 7. DFB-Trainingsdialog für Nachwuchstrainer*innen statt. Im Praxisteil geht es um Linien überspielen und Linien verteidigen. Die Trainingsinhalte werden von den Stützpunkttrainern mit den Talenten am Stützpunkt demonstriert und erläutert. Die Inhalte stehen im Nachgang der Veranstaltung digital bereit. Anmeldungen werden bis zum 02. Mai 2025 (joachim@montano-pfeifer.de) entgegengenommen.