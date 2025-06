Einige Transfers in den Bezirksligen und Kreisligen

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FSV Waldebene (Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FSV Waldebene Ost verpflichtet Rocco Cesarano als neuen Cheftrainer der 1. Mannschaft. Gleichzeitig wird Nicola Vetrano Trainer der U23. Cesarano übernimmt den Posten vom Duo Yavuz Demir und Leo Christ, Vetrano wird Nachfolger von Rene Seidel.

CESARANO WIRD TRAINER DER ERSTEN

Der FSV Waldebene Ost freut sich, die Verpflichtung von Rocco Cesarano als neuen Trainer der 1. Mannschaft bekannt zu geben. Der 42-jährige übernimmt ab der Saison 25/26 die sportliche Leitung des Teams in der Kreisliga A. Co-Trainer wird Deniz Kumas. „Mit Rocco gewinnen wir einen engagierten und taktisch versierten Trainer, der hervorragend zu unserer Philosophie passt und die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben kann. Neben der fußballerischen Kompetenz hat uns vor allem auch seine charakterliche Art und sein Wunsch zur langfristigen Entwicklung überzeugt.“ so der sportliche Leiter Christos Goulis.

Rocco wird Nachfolger des Trainerduos Yavuz Selim Demir und Leo Christ, welche das Team im Laufe der Saison Interimsweise übernommen hatten. Beiden dankt der Verein für ihr Engagement und eine tolle Arbeit in der Rückrunde.

VETRANO ÜBERNIMMT DIE U23

Neuer Trainer der U23 (2. Mannschaft) wird Nicola Vetrano. Auch er wechselt von Feuerbach auf die Waldebene. Dort betreute er die 2. Mannschaft. "Er passt charakterlich hervorragend zu uns und auch fachlich ist er der Richtige für unsere U23, in der wir weiterhin junge Spieler an den Aktiven Fussball heranführen wollen." so Christos Goulis.

Vetrano wird das Team in der Kreisliga B betreuen, da der Verein nach der dortigen Meisterschaft auf den Aufstieg verzichtete. Diese Meisterschaft erreichte das Team in der Saison 24/25 unter Rene Seidel, der den Verein verlassen wird. Auch ihm dankt FSV für seine tolle Arbeit uns sein Engagement für die Mannschaft und den Verein.

Damit stellt der FSV, im Herrenbereich, die Weichen für die Zukunft und blickt voller Zuversicht in die neue Saison.

+++

+++

TSG Reutlingen (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TSG Reutlingen verpflichtet Sanel Rizvan – Rückkehr eines Urgesteins. Die TSG Reutlingen freut sich, die Verpflichtung von Sanel Rizvan bekanntzugeben. Der 35-jährige Bosnier kehrt damit zu dem Verein zurück, bei dem seine fußballerische Laufbahn in Deutschland einst begann. Der 1,80 Meter große Linksfuß ist auf der linken Seite sowohl offensiv als auch defensiv flexibel einsetzbar und bringt eine Fülle an Erfahrung mit. Nach Stationen bei der TSG Tübingen, dem FC Rottenburg, DJK Frickenhausen, Anadolu SV Reutlingen und zuletzt dem FC Reutlingen, schließt sich Rizvan nun erneut der TSG an – ein emotionaler Schritt zurück zu seinen Wurzeln.

„Mit Sanel kehrt ein TSG-Urgestein zum Abschluss seiner Karriere zu seinen Wurzeln zurück“, erklärt Tomislav Tadic, sportlicher Leiter der TSG Reutlingen. „Durch seine Erfahrungswerte und seine starke Defensivarbeit wird er unserer sehr jungen Mannschaft als Führungsspieler sehr gut tun.“ Auch Sanel Rizvan zeigt sich bewegt von seiner Rückkehr: „Es ehrt mich, zum Abschluss meiner Karriere nochmals für diesen Verein auflaufen zu dürfen. Hier begann alles, hier wird es enden. Als die Anfrage kam, zögerte ich keine Sekunde. Wir haben einiges vor – in diesem jungen Team steckt wahnsinnig viel Potenzial.“ Die TSG Reutlingen heißt Sanel Rizvan herzlich willkommen zurück und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.

+++

+++

SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, euch unseren Neuzugang für die kommende Saison vorzustellen! Mit großer Begeisterung heißen wir SASCHA JONSEK herzlich willkommen in unserer Mannschaft. Maurice Feuerbacher und Kevin Feuerbacher bleiben auch in der kommenden Saison. Wir freuen uns riesig! Aaron Lichner bleibt auch in der kommenden Saison. Wir freuen uns riesig! Christian Bott kam in der Saison 24/25 zum SPV und bleibt uns auch in der kommenden Saison erhalten. Wir freuen uns riesig!

+++

+++

TuS Ergenzingen (Bezirksliga Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marian Ade – ein waschechter Ergenzinger! 117 Pflichtspiele, 7.721 Minuten und 42 Tore für Team 1. Eine starke Bilanz! Jetzt heißt es leider Abschied nehmen – viel zu früh. Aufgrund einer schweren Knieverletzung hängst Du die Fußballschuhe an den Nagel. Eine Entscheidung, die uns allen nicht leichtfällt. Mit Deiner Abschlussstärke, Deinem Durchsetzungsvermögen und Deiner Mentalität hast Du unser Spiel geprägt – und das Trikot mit Stolz getragen. Du warst nicht nur ein Leistungsträger, sondern auch ein toller Kamerad. Marian, wir danken Dir von Herzen für Deinen Einsatz, Deine Leidenschaft und viele unvergessliche Momente. Für Deinen weiteren Weg wünschen wir Dir nur das Beste – bleib so, wie Du bist!

+++

+++