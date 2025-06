"Einige Spieler waren bis Sonntag Nachmittag noch vor Ort"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Möttlingen hat es geschafft: Über die Relegation gelingt dem Vizemeister der Kreisliga A2 Nordschwarzwald der erlösende Aufstieg in die Bezirksliga. Nach Jahren des Anlaufnehmens ist der Traum Realität – und die Erleichterung und Freude entsprechend groß.

Saisonziel klar formuliert – Weg zum Ziel aber nicht ohne Hürden Mit dem Titel habe man zwar nicht fest gerechnet, aber das Ziel war gesetzt: "Nach den letzten beiden guten Saisons mit der Vizemeisterschaft und anschließender Relegation 2023 und dem 3. Platz 2024 hatten wir schon das Ziel, wieder um den Aufstieg mitzuspielen", erklärt Blank. Mit der Herbstmeisterschaft sei dies dann auch bestätigt worden, doch eine Verletzungswelle habe den Rückrundenstart deutlich erschwert. "Die SG Oberreichenbach/Würzbach konnte sich absetzen und wir das nicht mehr aufholen." In der Relegation warteten mit Wittershausen und Sulz zwei harte Brocken – umso schöner sei es, dass es diesmal geklappt hat.

Der Schlüssel: Wille, Disziplin und defensive Stabilität

In den entscheidenden Relegationsspielen überzeugte der TSV durch mannschaftliche Geschlossenheit, Laufbereitschaft und taktische Disziplin. "Wir haben in 120 Minuten gegen Wittershausen und 90 Minuten gegen Sulz kaum Torchancen zugelassen und insgesamt nur ein Tor kassiert", betont Blank. "Ich denke, das war dann ausschlaggebend."

Zwischen Talenten und Routiniers: ein echtes Kollektiv

Eine große Stärke der Mannschaft sieht der Coach im Teamgefüge: "Wir sind eine sehr geschlossene Mannschaft, was immer eine gute Basis ist." Gleichzeitig verfügt das Team mit Spielern wie Andy Essig, Alex Gans, Thomas Kattner und Yassin Shaaban über Leistungsträger, ohne dass die mannschaftliche Geschlossenheit darunter leidet. "Wir haben uns im Vergleich zu den Vorsaisons im Defensivverhalten stark verbessert, ohne Einbußen im Offensivspiel zu haben."

Klassischer Malle-Trip zum Saisonabschluss

Auf eine Abschlussfahrt müssen die Aufstiegshelden selbstverständlich nicht verzichten. Wie es sich gehört, geht es "ganz klassisch nach Malle", wie Tobias Blank bestätigt.

Verluste im Kader – aber auch Hoffnung aus der Jugend

Drei Spieler werden den TSV zur neuen Saison verlassen: Filipe Coreia aus privaten Gründen, Marcel Tieck beendet seine Laufbahn, und Dean Reich wechselt als Trainer nach Neuhengstett. Neuzugänge von außen sind aktuell noch nicht fix, "aber wir bekommen drei Spieler aus der Jugend dazu", sagt der Trainer.

Klassenerhalt als großes Ziel in der Bezirksliga

Mit Blick auf die kommende Saison bleibt Blank realistisch: "Als Aufsteiger und als 'kleiner' Verein kann es nur das Ziel Klassenerhalt geben." Man werde schnell lernen müssen, wie die Bezirksliga funktioniert, um frühzeitig Punkte zu sammeln. "Das wird für uns alle eine große und spannende Herausforderung sein."

Nach Jahren des Anlaufs ist der TSV Möttlingen also endlich am Ziel – und steht nun vor einer neuen Etappe. Mit Zusammenhalt, Leidenschaft und Lernbereitschaft geht es nun in die Bezirksliga.