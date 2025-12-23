Einige spannende Transfers bei den Teams aus der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Kajeevan Sasikaran wechselt ein 21-jähriger Stürmer vom TSV Wiernsheim zum TSV Flacht. Der junge Offensivmann spielte beim TSV Heimsheim bereits in der Bezirksliga. Im Sommer wechselte Sasikaran erst nach Wiernsheim, zieht aber nun weiter nach Flacht in die Kreisliga A2 Enz/Murr.

TSV Heimsheim

In der Winterpause hat der TSV Heimsheim einen Abgang zu verkraften. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Nico Österreicher wechselt vom Bezirksligisten ins Badische zum SV Neuhausen. Damit wechselt der Youngster zurück in die Heimat und verlässt Heimsheim nach zwei Spielzeiten wieder.

FV Sönmez Spor Bietigheim

Beim SV Sönmez Spor Bietigheim gibt es in der Winterpause einen spannenden Zugang. Mit Abedin Djurakovic bekommt das Team aus der Kreisliga B8 Enz/Murr viel Erfahrung aus der Kreisliga A und Bezirksliga. In der Saison 2019/20 spielte Djurakovic bei Türkspor Neckarsulm in der Bezirksliga, der mittlerweile in der Oberliga Baden-Württemberg spielt. Zwischenzeitlich trug der Spieler auch das Trikot der Sport-Union Neckarsulm II, Obereisesheim und des FV Wüstenrot.

