Einige Neuzugänge beim FC Bargau Zwischenstand der Planungen für die Saison 2026/2027 beim Bezirksligisten von pm · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

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Die Planungen für die kommende Saison laufen beim Bezirksligisten FC Bargau bereits auf Hochtouren.

Besonders erfreulich ist, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Klotzbücher fortgesetzt werden kann. Der Verein ist mit seiner Arbeit und der Entwicklung der 1. Mannschaft zufrieden. Stefan genießt das volle Vertrauen des Vereins und wird daher auch in der kommenden Saison als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Neu im Trainerteam begrüßt der Verein Ingo Wiesner vom TSV Böbingen, der als Torwarttrainer zum FC Bargau wechselt. Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen wird er die Entwicklung unserer Torhüter gezielt unterstützen.

Auch bei der 2. Mannschaft gibt es Veränderungen. Zur neuen Saison übernimmt Mathis Munser das Traineramt. Mathis ist dem FC Bargau bestens bekannt, da er bereits in seiner Jugend für den Verein aktiv war. Darüber hinaus bringt er wertvolle Erfahrungen aus seiner erfolgreichen Trainertätigkeit mit. Unterstützt wird er von Marvin Bläse, der als Co-Trainer fungieren wird und gleichzeitig weiterhin selbst auf dem Platz aktiv bleibt. Als neuen Betreuer konnte zudem Maximilian Barthle gewonnen werden, der sich mit vollem Engagement in die Mannschaftsarbeit einbringen wird.