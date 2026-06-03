Einige Neuzugänge beim FC Bargau

Die Planungen für die kommende Saison laufen beim Bezirksligisten FC Bargau bereits auf Hochtouren.
Besonders erfreulich ist, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Klotzbücher fortgesetzt werden kann. Der Verein ist mit seiner Arbeit und der Entwicklung der 1. Mannschaft zufrieden. Stefan genießt das volle Vertrauen des Vereins und wird daher auch in der kommenden Saison als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen.
Neu im Trainerteam begrüßt der Verein Ingo Wiesner vom TSV Böbingen, der als Torwarttrainer zum FC Bargau wechselt. Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen wird er die Entwicklung unserer Torhüter gezielt unterstützen.
Auch bei der 2. Mannschaft gibt es Veränderungen. Zur neuen Saison übernimmt Mathis Munser das Traineramt. Mathis ist dem FC Bargau bestens bekannt, da er bereits in seiner Jugend für den Verein aktiv war. Darüber hinaus bringt er wertvolle Erfahrungen aus seiner erfolgreichen Trainertätigkeit mit.
Unterstützt wird er von Marvin Bläse, der als Co-Trainer fungieren wird und gleichzeitig weiterhin selbst auf dem Platz aktiv bleibt. Als neuen Betreuer konnte zudem Maximilian Barthle gewonnen werden, der sich mit vollem Engagement in die Mannschaftsarbeit einbringen wird.
Auch auf Spielerseite gibt es bereits die ersten Neuzugänge zu vermelden. Mit Marius Schwarz kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zum FC Bargau. Nach eineinhalb Jahren bei den Sportfreunden Lorch schließt er sich wieder seinem Verein an, für den er bereits in der Jugend sowie im aktiven Bereich gespielt hat.
Ebenfalls neu im Kader ist Jakob Süßmann vom FV Künzelsau. Der junge Spieler bringt bereits höherklassige Erfahrung mit und zeichnet sich durch seine Einsatzbereitschaft sowie seine fußballerischen Qualitäten aus. Mit seinem Potenzial und seiner Entwicklungsperspektive wird er eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft sein.
Mit Ibrahim Yesilyurt wechselt zudem ein talentierter Offensivspieler von der SG Bettringen zum FC Bargau. Durch seine offensive Flexibilität und Dynamik soll er zusätzliche Impulse im Angriffsspiel setzen. Ibrahim wurde in der Jugend von der Normannia als auch von der SG Bettringen ausgebildet.
Neben diesen drei Neuzugängen darf sich der Verein auch auf Verstärkung aus den eigenen Reihen freuen. Aus der A-Jugend rücken Paul Ritz, Benjamin Fleischer, Tilo Schmid, Luis Staiber und Julian Mangold in den aktiven Bereich auf. Außerdem freut es den Verein, dass Lukas Knoblauch ebenfalls wieder seine Kickschuhe schnüren wird.