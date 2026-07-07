 2026-07-06T13:26:36.144Z

Transfers

Einige Neue für Kosova - Neuling Thalwil rüstet sich

Transferübersicht: 1. Liga, Gruppe 3

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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1. Liga, Gruppe 3
FC Gossau SG
St. Gallen II
USV Eschen
Winterthur II

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

AC Taverne
Trainer: Dagoberto Carbone
Zugänge:
Abgänge:

FC Baden
Trainer: Ivan Previtali
Zugänge: Gian Vogt (FC Aarau), Simon Zalokar (FC Aarau)
Abgänge: Nenad Zivkovic (FC Solothurn), Lars Hunn (Rücktritt/Goalietrainer SC Cham), Elmedin Fazlic (FC Rotkreuz)

FC Collina d'Oro
Trainer: Andrea Lanza
Zugänge: Lucas Julian Inguimbert Di Palma (FC Malcantone), Noel Kabamba (FC Mendrisio), Giacomo Piccardo (AS Castello), Nathan Di Lonardo (AC Sementina)
Abgänge: Zoran Josipovic (FC Mendrisio), Nikola Milosavljevic (FC Mendrisio), Thomas Branzini (FC Chiasso)

  • Einen Fehler entdeckt? Oder Du willst uns Eure Kader- resp. Transferübersicht zustellen? Schicke ein E-Mail an zuerich@fupa.net.

FC Dietikon
Trainer: Daniel Tarone
Zugänge: Iasonas Panagiotoulas (FC Bassersdorf), Yorby Jose Fondeur (SV Höngg), Rachad Ganiyou (FC Wiedikon), Matthias Grob (Zug 94), Luis Reina (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Axel Jean Iten (FC Greifensee), Marvin Erb (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)
Abgänge: André Imfeld (FC Schötz), Aleksandar Trazivuk (FC Thalwil), Nikita Maul (FC Klingnau), Damjan Simic (FC Thalwil), Freddy M'Biye (FC Wohlen), Luis Mestre (FC Wohlen), Sofiane Basri (SV Höngg)

FC Freienbach
Trainer: Stefan Flühmann
Zugänge: Diego Kälin (SV Höngg), Alija Hadziarapovic (SV Höngg), Valentino Giansiracusa (FC Kosova)
Abgänge: Leon Hajrizi (Grasshopper Club Zürich II)

FC Gossau SG
Trainer: Giuliano Tobler
Zugänge:
Abgänge:

FC Kosova
Trainer: Emilio Jose Gesteiro
Zugänge: Jan Stocker (SV Höngg), Raul Passaseo (SV Höngg), Mijo Jakovljevic (SV Höngg), Leonit Trolli (FC Uster), Brendon Abazi (SC Brühl), Bleon Asani (FC Regensdorf)
Abgänge: Valentino Giansiracusa (FC Freienbach), Arjanit Muji (FC Klingnau)

FC Locarno
Trainer: Matteo Morandi
Zugänge: Florjan Seferaj (FC Malcantone)
Abgänge:

FC Mendrisio
Trainer: Amedeo Stefani
Zugänge: Emin Karabasic (AS Castello), Zoran Josipovic (FC Collina d'Oro), Nikola Milosavljevic (FC Collina d'Oro), Alessandro Zecca (AS Castello), Thomas Candeloro (FC Malcantone), Alessandro Maestri (AS Castello), Filippo Maestri Caravita (AS Castello), Francesco Nicastri (FC Stabio), Mirco Martinazzo (AS Castello), Samuel Delli Carri (FC Paradiso), Alessio Roncari (FC Malcantone)
Abgänge: Abdel Zidane Moussa (FC Malcantone), Fabio Moor (FC Rotkreuz), Giona Pettenuzzo (AS Castello), Alessio Calacoci (FC Cadenazzo), Noel Kabamba (FC Collina d'Oro)

FC St. Gallen II
Trainer: Gianluca Frontino
Zugänge: Patrice Eigenheer (FC Seuzach)
Abgänge:

FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge: Yannis Barrow (FC Wiedikon), Flynn Kopp (FC Red Star Zürich), Aleksandar Trazivuk (FC Dietikon), Michele Pepe (SV Höngg), Damjan Simic (FC Dietikon)
Abgänge: Laze Stojkovski (FC Mutschellen)

FC Tuggen
Trainer: Michele Polverino
Zugänge: Noel Romano (FC Wohlen), Anel Sefer (SC Kriens), Roman Heini (FC Red Star Zürich), Dominic Edward Philips (FC Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle IF/SWE)
Abgänge: Alessandro Kräuchi (FC Rüthi), Björn Bonthuis (Zug 94), José Meier (FC Eschenbach), Nikola Vasic (FC Linth 04), Andrei Herlea (?)

FC Wettswil-Bonstetten
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Julius Holder (FC Winterthur II)
Abgänge: Marc Figueiredo (SC YF Juventus)

FC Widnau
Trainer: Andreas Lüchinger
Zugänge: Bendegüz Györky (USV Eschen-Mauren), Mike De Man (Altach Juniors/AUT), Livio Schmid (FC Diepoldsau-Schmitter), Manoah Egbon (FC Rebstein)
Abgänge: Ulrich Rhiner (FC Buchs), Diego Liechti (Rücktritt), Timo Faleschini (Rücktritt)

FC Winterthur II
Trainer: Luigi de Donno
Zugänge: Patrik Gjidoda (FC Solothurn)
Abgänge: Carmine Chiappetta (FC Schaffhausen), Dominic Edward Philips (FC Tuggen), Ifeanyichukwu Onwuzulike (FC Liefering/AUT), Julius Holder (FC Wettswil-Bonstetten)

USV Eschen-Mauren
Trainer: Patrick Winkler
Zugänge: Marin Cavar (SC Brühl), Adem Draganovic (Besa Dobri Dol/MAZ)
Abgänge: Bendegüz Györky (FC Widnau), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Villiam Pizzi (FC Balzers), Menderes Caglar (FC Schaan), Alessandro Hossmann (FC Balzers)

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