Einige Nachmeldungen: Hallenmeisterschaft im Osten nun mit 40 Teams Aus den acht Vorrundenstaffeln schaffen es nur die jeweiligen Gruppensieger zum Kreisfinale

Das Interesse an der Hallenmeisterschaft 2022/2023 ist doch nochmal etwas gestiegen. In den vergangenen Tagen gab es einige Nachmeldungen und nun gehen immerhin 40 Vereine an den Start, die in acht Vorrunden-Gruppen um die Qualifikation zur Kreismeisterschaft, die am 17. Dezember in Salzweg stattfindet, wetteifern. Den Sprung ins Finalturnier schaffen nur die jeweiligen Sieger der acht Staffeln.

Die angepasste Einteilung:



Gruppe 1 (03.12, ab 13 Uhr in Vilshofen)

FC Salzweg, FC Alkofen, RSV Walchsing, DJK-SV Dorfbach, FC Egglham



Gruppe 2 (03.12, ab 13 Uhr in Vilshofen)

SV Röhrnbach, FC Aunkirchen, DJK SG Schönbrunn am Lusen, FC Windorf, SpVgg Pleinting





Gruppe 3 (03.12, ab 13 Uhr in Pocking)

DJK Vornbach, TSV Karpfham, DJK Strasskirchen, SV Tettenweis, DJK Breitenberg



Gruppe 4 (03.12, ab 13 Uhr in Pocking)

FC Obernzell-Erlau, FC Fürstenzell, DJK Patriching, TSV-DJK Malching, SG Ruhstorf/Indling





Gruppe 5 (11.12, ab 12 Uhr in Deggendorf)

SV Irlbach, TG Dragons Deggendorf, RSV Parkstetten, SV Schaufling, SV Sossau



Gruppe 6 (11.12, ab 12 Uhr in Deggendorf)

FC Handlab-Iggensbach, SpVgg Pondorf, TSV Aholming, SpVgg Straubing, FC Deggendorf







Gruppe 7 (11.12, ab 11 Uhr in Zwiesel)

TSV Grafenau, SpVgg Ruhmannsfelden, SV Kirchberg i.W., SpVgg Patersdorf, FC Langdorf



Gruppe 8 (11.12, ab 11 Uhr in Zwiesel)

TSV Regen, SV Grainet, 1. FC Viechtach, SpVgg Brandten, SV 22 Zwiesel