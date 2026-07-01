Einige markante Spielertransfers für leistungsfähigen Gesamtkader von Ralph Strobl · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser

Vor der traditionellen Anzeigentafel am A-Platz des ASV Michelfeld mit dem Vereins-Wappen stellten sich (v.l.n.r.) am Montagabend beim Mannschaftstrainingsauftakt Nils Lorenz (A-Junior, älterer Jahrgang 2008), Sportlicher Leiter Roland Poerschke, Pape Sene, Dominik Gebsattel, Vorstand Fußball Andreas Beyer, Nico Zitzmann, Trainer 1. Mannschaft Thomas Ficarra und Trainer 2. Mannschaft Sebastian Pohl zum obligatorischen Presse-Foto. Es fehlte beim Mannschaftstrainingsauftakt der neue zweite Torhüter des ASV Michelfeld Elias Brunhuber. – Foto: Ralph Strobl

ASV-Herren-Fußballer mit bisherige Trainer und vier Sommer- Neuzugänge zum Trainingsauftakt –„Erste“ und „Zweite“ wieder in Derby-Ligen Kreisklasse 3 und A-Klasse 5, aber nun inklusive einiger weniger tolerierbarer Auswärtsfahrten – in sechs Wochen am Samstag/Sonntag, 8./9. August erstes Punktspiel Michelfeld (obl)

Der ASV Michelfeld (letzte Saison 2. Kreisklasse 5 und 5. A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren) hat nach fünfeinhalb Wochen Trainings- und Spielpause das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Am letzten Montagabend im Juni waren bei 23 bis 21 Grad 33 Kicker des Gesamtkaders (inklusive vier A- und B-Junioren-Spieler) anwesend.

Im vergangenen Jahr starteten bei 17 Grad 29 Herren-Kicker in die Sommervorbereitung.

Die beiden Trainer Thomas Ficarra (1. Mannschaft, nun in der zweiten Saison) und Sebastian Pohl (2. Mannschaft, dritte Spielzeit) äußerten sich zu den Themen Saisonziel und Meisterschaftstipps/Favoriten offiziell grundsätzlich ehrgeizig und respektvoll gegenüber der sportlichen Konkurrenz in neuen Ligen-Einteilungen. Statements

„Gerade wegen der Verschmelzung der fünf Kreisklassen auf vier (mit der SG Stadt Pegnitz sind es für mich insgesamt sechs neue Mannschaften, davon drei Kreisliga-Absteiger) ist es das Ziel, in der ersten Tabellenhälfte wieder mitmischen. Meisterschaftstipps/Favoriten sind die drei Kreisliga-Absteiger und die platzierten 3 bis 6 der letzten Saison“, so Chef-Coach Thomas Ficarra. Der personelle Verlust des langjährigen Stamm-Torhüters Stefan Sattler (Ausbildung zum Pilot in Bremen) und des talentierten torgefährlichen Mittelfeldspielers Julian Schäffner zum benachbarten Bezirksligisten SV 08 Auerbach soll mindestens auf dem gleichen Niveau mit der Verpflichtung eines erfahrenen Ex-Bezirksliga-Herren- und Ex-U19-Landesliga-Keepers mit Wohnort Auerbach (Dominik Gebsattel) sowie des motivierten Bruders von ASV-Spieler Simon Zitzmann beziehungsweise Sohn von ASV-Torwart-Trainer Werner Zitzmann aus Hainbronn bei Pegnitz (Nico Zitzmann) gelingen. Der aus dem Senegal stammende und seit drei Jahren in Pegnitz wohnende Pape Sene (bis zur Winterpause beim ASV Pegnitz, danach mit Ziel unbekannt) schloss sich auf eigenen Wunsch dem ASV Michelfeld an.