Einige markante Spielertransfers für leistungsfähigen Gesamtkader

ASV-Herren-Fußballer mit bisherige Trainer und vier Sommer- Neuzugänge zum Trainingsauftakt –„Erste“ und „Zweite“ wieder in Derby-Ligen Kreisklasse 3 und A-Klasse 5, aber nun inklusive einiger weniger tolerierbarer Auswärtsfahrten – in sechs Wochen am Samstag/Sonntag, 8./9. August erstes Punktspiel
Michelfeld (obl)
Der ASV Michelfeld (letzte Saison 2. Kreisklasse 5 und 5. A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren) hat nach fünfeinhalb Wochen Trainings- und Spielpause das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Am letzten Montagabend im Juni waren bei 23 bis 21 Grad 33 Kicker des Gesamtkaders (inklusive vier A- und B-Junioren-Spieler) anwesend.
Im vergangenen Jahr starteten bei 17 Grad 29 Herren-Kicker in die Sommervorbereitung.
Die beiden Trainer Thomas Ficarra (1. Mannschaft, nun in der zweiten Saison) und Sebastian Pohl (2. Mannschaft, dritte Spielzeit) äußerten sich zu den Themen Saisonziel und Meisterschaftstipps/Favoriten offiziell grundsätzlich ehrgeizig und respektvoll gegenüber der sportlichen Konkurrenz in neuen Ligen-Einteilungen.
Statements
„Gerade wegen der Verschmelzung der fünf Kreisklassen auf vier (mit der SG Stadt Pegnitz sind es für mich insgesamt sechs neue Mannschaften, davon drei Kreisliga-Absteiger) ist es das Ziel, in der ersten Tabellenhälfte wieder mitmischen. Meisterschaftstipps/Favoriten sind die drei Kreisliga-Absteiger und die platzierten 3 bis 6 der letzten Saison“, so Chef-Coach Thomas Ficarra. Der personelle Verlust des langjährigen Stamm-Torhüters Stefan Sattler (Ausbildung zum Pilot in Bremen) und des talentierten torgefährlichen Mittelfeldspielers Julian Schäffner zum benachbarten Bezirksligisten SV 08 Auerbach soll mindestens auf dem gleichen Niveau mit der Verpflichtung eines erfahrenen Ex-Bezirksliga-Herren- und Ex-U19-Landesliga-Keepers mit Wohnort Auerbach (Dominik Gebsattel) sowie des motivierten Bruders von ASV-Spieler Simon Zitzmann beziehungsweise Sohn von ASV-Torwart-Trainer Werner Zitzmann aus Hainbronn bei Pegnitz (Nico Zitzmann) gelingen. Der aus dem Senegal stammende und seit drei Jahren in Pegnitz wohnende Pape Sene (bis zur Winterpause beim ASV Pegnitz, danach mit Ziel unbekannt) schloss sich auf eigenen Wunsch dem ASV Michelfeld an.
„Durch das Auflösen der A-Klasse 7 und nun 15 Mannschaften in der Liga (davon sechs Mal 1. Mannschaft) ist es unser Ziel, sich wieder in der oberen Tabellenhälfte wiederzufinden. Die Plätze 3 und 5 wie in den vergangenen beiden Saisons wieder zu erreichen wird ein hartes Stück Arbeit, dieser Aufgabe stellen wir uns. Die Meisterschaftstipps sind die Top 4 der vergangenen Saison plus TSV Elbersberg“, meint der Trainer des ASV Michelfeld II Sebastian Pohl zur A-Klasse 5. Einige Stammspieler und Leistungsträger der Reserve in allen Mannschaftsteilern stehen nicht mehr zur Verfügung (siehe Transfer-Liste), aber einige Neuzugänge und erfahrene Ü32-Kicker (mit Erste-Mannschaft-Erfahrung) könnten die 2. Mannschaft unterstützen, um weiterhin eine positive Saison zu spielen. Torhüter Luca Deml trainiert aufgrund seiner Schulterverletzung seit der Winterpause nur als Feldspieler ohne Körperkontakt mit und ist somit weiterhin Teil des Teams. Bemerkenswert: Markus Schäffner (38), der sich am 24. August 2025 in Troschenreuth im Spiel der 1. Mannschaft einen Kreuzbandriss zuzog (seine Auswechslung erfolgte in der 32. Minute), nahm am Montag, 29. Juni erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.
Die Ligen 2026/27 mit Beteiligung des ASV Michelfeld im Überblick:
Kreisklasse 3 (14 Teams, 1. Spieltag am Samstag/Sonntag, 8./9. August):
FC Troschenreuth, (SG) Stadt Pegnitz, ASV Michelfeld, (SG) SV Neuhaus/SV Plech, TSC Pottenstein, SV Gößweinstein, (SG) SV Bieberbach/FC Wichsenstein, Hiltpoltsteiner SV, (SG) FC Thuisbrunn/SC Egloffstein, SG) SV Ermreuth/FC Stöckach/SG Rüsselbach, ASV Herpersdorf, TSV Brand, 1. FC Hedersdorf, (SG) Eckental.
A-Klasse 5 (15 Teams, 1. Spieltag am Samstag/Sonntag, 8./9. August):
ASV Michelfeld II, (SG) Stadt Pegnitz II, FC Troschenreuth II, SV Osternohe II, TSV Elbersberg, (SG) Betzenstein/Bronn, (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II, (SG) Gößweinstein II/Muggendorf, (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II, SV Moggast, (SG) Oberes Trubachtal, (SG) Thuisbunn II/Egloffstein II, (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner SV II, (SG) Eckental II, (SG) SV Plech/SV Neuhaus II.
Die Spielertransfers des ASV Michelfeld I/II im Überblick (Stand: Montag, 29. Juni, 18.30 Uhr/Termin Trainingsauftakt nach der Sommerpause mit Presse-Fotos):
Zugänge (mit früheren Verein):
Dominik Gebsattel (32 Jahre, Torhüter, SG SV Neuhaus/SV Plech), Elias Brunhuber (18 Jahre, Torhüter, reaktiviert, zuletzt pausierend/davor bis 2024-25 A- und B-Junioren SG Auerbach, Stammverein ASV Michelfeld), Nico Zitzmann (23 Jahre, Mittelfeld, TSV Elbersberg), Pape Sene (28 Jahre, Mittelfeld, ASV Pegnitz II).
Während der vergangenen Saison: Christof Ott (23 Jahre, Mittelfeld, SG Trockau), Louis Schnoy (21 Jahre, Mittelfeld, SC Kirchenthumbach), Van Hiep Tran (37 Jahre, Mittelfeld, FC Pegnitz), Roman Lachnitt (23 Jahre, Mittelfeld, SC Kirchenthumbach).
Abgänge (mit neuem Verein):
Julian Schäffner (SV 08 Auerbach), Louis Schnoy (TSV Pleystein), Stefan Sattler (pausiert aus beruflichen Gründen), Fabian Friedl, Marco Wöhrl, Julian Thumbeck, Albert Yapiciyan, Armin Buchmann (alle Karriere-Ende/eigene AH-Mannschaft), Van Hiep Tran (FSV Schnabelwaid).
In der vergangenen Saison kamen beim ASV Michelfeld insgesamt 48 verschiedene Spieler in Punktspielen zum Einsatz – 22 in der ‚“Ersten“ und 40 in der „Zweiten“. Für 2026/27 kommen auch wieder insgesamt rund 40 Herren-Kicker konkret in Frage und einige AH-Kicker (die jeweils mittwochs um 19 Uhr trainieren) könnten wohl bei Bedarf auch mal aushelfen.
Im Staff gibt es nur einige wenige Anpassungen.
Funktionsteam des ASV Michelfeld I/II für 2026/27:
Vorstand Fußball: Andreas Beyer.
Berater des Vorstands Fußball und Sportlicher Leiter: Roland Poerschke.
Trainer 1. Mannschaft: Thomas Ficarra.
Trainer 2. Mannschaft: Sebastian Pohl.
Torwart-Trainer: Werner Zitzmann, Thomas Ziegler.
Physio-Therapeutin: Laura Müller.
Spielleiter 1./2. Mannschaft: Peter Metschl (neu).
Mannschaftsverwortlicher Betreuer 1. Mannschaft: und Leiter Ordnungsdienst: Siegfried Sattler.
Betreuer 1. Mannschaft: Jonathan Neukam.
Betreuer 2. Mannschaft: Mathias Trenz .
BFV-Live-Ticker-Beauftragter und Sonderaufgaben: Ralf Tetzeli von Rosador (nicht mehr Spielleiter).
Pressestelle und Vereinsberichterstatter 1./2. Mannschaft. Ralph Strobl.
Für die kommenden sechs Wochen Sommervorbereitungsphase (29. Juni bis 2. August) sind zehn Freundschaftsspiele für die 1. und 2. Mannschaft vereinbart worden.
Alle Testspiele im Übersicht:
# 1. FC Neukirchen – ASV Michelfeld (Freitag, 3. Juli, 18 Uhr(erfolgte Anstoßzeitverlegung von 18.30 Uhr).
# ASV Michelfeld II – SG FC Großalbershof/FC Edelsfeld II (Samstag, 4. Juli, 14 Uhr).
# ASV Michelfeld – FC Edelsfeld (Mittwoch, 8. Juli, 19 Uhr).
# SC Kirchenthumbach II – ASV Michelfeld II (Samstag, 11. Juli, 14 Uhr).
# SC Kirchenthumbach – ASV Michelfeld (Samstag, 11. Juli, 16 Uhr).
# FSV Schönberg II – ASV Michelfeld II (Samstag, 18. Juli, 13 Uhr).
# FSV Schönberg – ASV Michelfeld (Samstag, 18. Juli, 15 Uhr).
# SpVgg Sittenbachtal – ASV Michelfeld (Samstag, 25. Juli, 16 Uhr).
# ASV Michelfeld II – SG Stadt Pegnitz II (Samstag, 1. August, 14 Uhr).
# ASV Michelfeld – ASV Pegnitz (Samstag, 1. August, 16 Uhr).
Die Punkt-Heimspiele des ASV Michelfeld II und I werden während der Saison, wie 2025/26, wieder samstags um 14 und 16 Uhr ausgetragen.
Extra-Termine:
# Spielleitertagung der Kreisklassen Erlangen/Pegnitzgrund (Mittwoch, 8. Juli, 18.30 Uhr, in Eschenau).
# Spielleitertagung der A-Klassen Erlangen/Pegnitzgrund (Samstag, 11. Juli, 10 Uhr, in Weingarts).
# Samstag, 1. August, 13.45 Uhr, A-Platz, Michelfeld: Mannschafts-Kaderfoto-Termin 2026/27 (alle Spieler, Trainer und Funktionäre sind eingeladen).
obl.