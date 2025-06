Die SG Rot-Weiß Neuenhagen hat das Kunststück vollbracht, in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg nicht nur ungeschlagen Meister zu werden, sondern dabei auch einen Drei-Punkte-Abzug aus der Vorsaison wettzumachen. Der emotionale Triumph wurde entsprechend ausgelassen gefeiert – auf dem Platz, im Club und bald auf Mallorca.

Von der Minustabelle an die Spitze

"Vielen Dank für die Glückwünsche", beginnt Trainer Christoph Lanzen gegenüber FuPa – und beschreibt sogleich den Ausnahmezustand nach dem Titelgewinn: "Wir haben ausgiebig gefeiert, soweit ich weiß, bis in den frühen Morgen. Einige haben noch die Clubs in Berlin unsicher gemacht." Mit dem Titelgewinn hatte zu Saisonbeginn kaum jemand gerechnet: "Man darf nicht vergessen, dass wir mit -3 Punkten gestartet sind." Dennoch war die Marschroute klar: "Platz 1 bis 3 war schon das Ziel. Und natürlich haben wir auch gewusst, dass, wenn alles gut läuft, wir auch um den Aufstieg mitspielen werden."

Konstanz als Schlüssel – und das Quäntchen Glück

Die Basis für den Durchmarsch ohne Niederlage war laut Lanzen eindeutig: "Ausschlaggebend war die mannschaftliche Geschlossenheit. Es hat sich über die letzten Jahre eine richtige Truppe gebildet. Der Kern spielt nun schon ein paar Jahre zusammen." In entscheidenden Momenten habe auch das nötige Glück geholfen: "Wir sind ungeschlagen geblieben, was überragend ist. Phasen, wo wir einen dünnen Kader hatten, haben wir bravourös gemeistert – das Hinspiel gegen ein starkes Prötzel oder der schwer erkämpfte Heimsieg gegen Gartenstadt waren wichtige Siege." Anders als in den Vorjahren blieb die Schwächephase diesmal aus – "die Konstanz gab schlussendlich den Ausschlag."

Teamspirit, defensive Wucht und offensive Breite

Dass Neuenhagen ein echtes Kollektiv ist, betont Lanzen: "Die Stärken liegen in der mannschaftlichen Geschlossenheit und darin, dass wir immer an uns glauben. Wir sind zu einem Team zusammengewachsen." Jeder arbeite gegen den Ball – und in der Offensive gebe es "viele Möglichkeiten." 104 Tore und nur 19 Gegentreffer untermauern diese Vielseitigkeit eindrucksvoll.

Ab nach Malle – und dann: Kreisoberliga!

Nach der Pflicht kommt die Kür: "Eine Abschlussfahrt ist geplant. Soweit ich weiß geht es nach Mallorca. Die Planungen laufen auf Hochtouren – die Jungs werden es dort noch einmal ordentlich krachen lassen." Doch auch sportlich wird es ernst: "Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Der Unterbau im Verein ist da. Dazu kommt noch die Fusion – insofern haben wir eine ordentliche Kadertiefe, um die Kreisoberliga anzugehen."

Abgänge kompensiert – A-Jugend bringt frischen Wind

In Sachen Kader sieht es stabil aus: "Bis auf drei Abgänge werden uns keine weiteren Spieler verlassen. Der Kern bleibt zusammen, was ganz wichtig ist." Besonders erfreulich sei die Unterstützung aus der Jugend: "Von der A-Jugend kommen nun einige richtig starke Jungs nach oben, sie haben uns in der Saison schon super unterstützt."

Mit Spielfreude in die neue Klasse

Lanzen blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Zuerst einmal freuen wir uns riesig auf die neue Liga. An die körperliche Spielweise müssen wir uns schnell gewöhnen." Spielerisch traut er seinem Team einiges zu: "Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung des Teams sowie die jungen Spieler noch weiter zu integrieren." Ein Ziel formuliert er nicht in Zahlen, aber mit Anspruch: "Wir wollen auch künftig schönen und attraktiven Fußball spielen. Vielleicht locken wir den einen oder anderen Neuenhagener wieder mehr zum Sportplatz – das würde uns freuen."

Die SG Rot-Weiß Neuenhagen hat mit Teamgeist, Geduld und spielerischer Klasse Geschichte geschrieben – nun wartet das nächste Kapitel in der Kreisoberliga.