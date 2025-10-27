"Einige haben den Abstiegskampf wohl noch nicht verstanden"

Die Negativserie des SV 06 Lehrte in der Bezirksliga 2 hält an. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II kassierte die Mannschaft von Trainer Dennis Spiegel eine 0:3-Heimniederlage – die elfte der Saison. Dabei begann die Partie ausgeglichen, ehe sich der Aufsteiger durch eine Kombination aus individuellen Fehlern, Undiszipliniertheiten und Pech selbst um eine mögliche Wende brachte.

„Das war eine erneute Niederlage, die total unnötig ist“, sagte Spiegel nach dem Spiel. „Ich habe selten so eine arrogante und indiskutable Leistung eines Schiedsrichtergespanns gesehen.“ Zwar wollte der Coach die Unparteiischen nicht als alleinige Ursache für die Pleite anführen, doch er sah klare Fehlentscheidungen. „Das 0:1 ist ein ganz klares Abseits, der Assistent hebt die Fahne nicht, und der Schiedsrichter steht direkt daneben. So gehst du mit einem Rückstand in die Halbzeit.“

Timon Kian Assassi brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung – kurz darauf wurde ein Lehrter Spieler mit Rot vom Platz gestellt, nachdem er den Unparteiischen verbal attackiert hatte. „Die Wortwahl war völlig daneben, und das toleriere ich nicht“, betonte Spiegel. „Aber jeder, der selbst Fußball gespielt hat, weiß, welche Emotionen da im Spiel sind – vor allem, wenn man unten drin steht.“

Mit einem Mann weniger kämpfte sich Lehrte in die Pause, zeigte sogar einige ordentliche Ballpassagen. Doch nach Wiederbeginn entschieden zwei schnelle Gegentore durch Julian Bödeker (51.) und Finn Seyer (52.) die Partie. „Wir kommen mit klarer Ansage aus der Kabine, wollen kompakter stehen und auf Umschaltmomente lauern – und kassieren dann innerhalb einer Minute zwei Treffer. Das darf einfach nicht passieren“, ärgerte sich Spiegel.

In der verbleibenden Spielzeit fehlte Lehrte die Durchschlagskraft, um noch einmal zurückzukommen. „Wir hatten vielleicht mehr Ballbesitz, aber nichts Zwingendes. Keine vernünftige Torchance mehr“, so der Trainer. „Das war insgesamt eine sehr enttäuschende Leistung meiner Mannschaft. Einige haben den Abstiegskampf anscheinend noch nicht verstanden.“

Spiegel kündigt Veränderungen an

Der Coach kündigte an, im Training und in der Aufstellung reagieren zu wollen: „Wir investieren im Trainerteam und im Verein enorm viel, aber der eine oder andere Spieler scheint nicht zu begreifen, worum es gerade geht. In der kommenden Woche wird das aufgearbeitet – und dann werden auch andere Charaktere auf dem Platz stehen, die es verstanden haben.“

Mit nur fünf Punkten aus 14 Spielen bleibt der SV 06 Lehrte Tabellenletzter der Bezirksliga 2. Der Abstand zum rettenden Ufer wächst weiter. Nächster Gegner ist der TSV Burgdorf – eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, die nach einem 2:3 gegen den FC Lehrte ebenfalls um Stabilität bemüht ist. Spiegel wird die Partie vorab persönlich beobachten. „Wir müssen den Abstand bis zum Winter so klein wie möglich halten“, sagt er. „Und dafür braucht es endlich Reaktion, Haltung und Punkte.“

SV 06 Lehrte – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 0:3

SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Lamin Daffeh, Abdul-Karim El-Hayek, Artur Sidenko (68. Jared Derksen), Pascal Reinke, Minh Le (68. Philipp Baye), Louie Sanyang (73. Dominick Praetz), Martin Millatz, Abdul Mannan Gyamfi Edusei (78. Anton Welke), Venhar Zeneli, Saiku Kamara - Trainer: Dennis Spiegel

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Nick Seegers, Kai Henneke, Pedram Mirsanei (59. Ricardo Dombrowsky), Fynn Bartholomäus (78. Helge Heider), Carl Clemens Küster, Luca Sander (59. Erik Anders), Louis Chinonso Jiwuaka, Julian Bödeker, Timon Kian Assassi (68. Francesco Valerio Giordano), Finn Seyer (68. Mustafa Aggümüs) - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Dario Köhne

Tore: 0:1 Timon Kian Assassi (37.), 0:2 Julian Bödeker (51.), 0:3 Finn Seyer (52.)