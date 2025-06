Der TSV Michelfeld ist Vizemeister in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall. Dem Team von Trainer Nico Nierichlo gelang über die Relegation der vielumjubelte Aufstieg in die Bezirksliga. Drei intensive Spiele, große Kulisse und ein unerschütterlicher Wille bildeten die Basis für das emotionale Saisonfinale.

Feiern bis tief in die Nacht

"Ja, das kann man so sagen!", beantwortet Trainer Nico Nierichlo die Frage, ob ordentlich gefeiert wurde. Und er ergänzt: "Auch wenn es ein Sonntag war, sind die Feierlichkeiten natürlich nicht zu kurz gekommen. Einige haben am heutigen Montag bereits Urlaub eingeplant. Nach dem Spiel haben wir erst auf dem Platz und später noch ausgiebig im Sportheim gefeiert." Der emotionale Lohn nach einer aufreibenden Saison.

Ziel klar definiert – Relegation als Chance genutzt

"Unser Ziel war es, aufzusteigen", erklärt Nierichlo offen. Der direkte Weg blieb dem TSV verwehrt, denn: "Mainhardt war über die ganze Saison einfach konstanter und ist verdient Meister geworden." Doch Michelfeld gab sich nicht auf – im Gegenteil: "Dass wir dann die Relegationsspiele gewonnen haben und dabei drei packende Spiele vor toller Kulisse erleben durften, war außergewöhnlich."

Wille, Einheit, Charakter

Der Schlüssel zum Erfolg? "Die mannschaftliche Geschlossenheit und der unbedingte Glaube an den Aufstieg waren entscheidend. Wir haben uns auch nach Rückschlägen nie aufgegeben und sind immer wieder zurückgekommen." Für den Trainer war diese Mentalität mehr wert als jede taktische Finesse.

Starke Einzelspieler in einem funktionierenden Kollektiv

Trotzdem war es nicht nur der Kampfgeist, der Michelfeld stark gemacht hat: "Wir sind vor allem als Einheit stark. Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft – egal ob Stammspieler oder Einwechselspieler." Und doch: "Zudem haben wir mit unserer individuellen Qualität immer wieder Spiele für uns entscheiden können und standen in vielen Partien defensiv sehr stabil."

Aufstieg im Gepäck – und ab nach Mallorca

Die Belohnung folgt auf dem Fuße: "Ja, klar. Wie jedes Jahr geht es nach Mallorca – dieses Mal allerdings mit einem richtigen Erfolg im Gepäck." Der Saisonabschluss wird zur Aufstiegsparty unter südlicher Sonne – der perfekte Schlusspunkt unter ein besonderes Kapitel Vereinsgeschichte.

Ein Trainerwechsel im familiären Stil

Der Aufstieg markiert auch eine Zäsur auf der Bank: "Ich werde als Trainer aufhören. Mein Bruder Felix Nierichlo wird meine Position als Spielertrainer übernehmen." Umbrüche sind jedoch nicht zu erwarten: "Große Veränderungen wird es ansonsten nicht geben. Ich schätze unsere Truppe stark genug ein, um auch in der Bezirksliga bestehen zu können."

Klassenerhalt als erstes Ziel in neuer Umgebung

Und wie blickt man nun auf die kommende Spielzeit in der höheren Klasse? Nierichlo bleibt realistisch: "Als Aufsteiger wollen wir natürlich in erster Linie die Klasse halten. In der Bezirksliga gibt es keine schwache Mannschaft, da wird uns in jedem Spiel alles abverlangt." Doch wer diese Relegation überstanden hat, weiß: mit Mut, Teamgeist und Leidenschaft ist alles möglich.

Der TSV Michelfeld hat sich nicht nur sportlich belohnt – sondern eine Saison gekrönt, die durch Geschlossenheit, Charakter und Entschlossenheit in Erinnerung bleiben wird.