Einige Eier schon vor Ostern ins Nest gelegt

– Foto: Achim Freund

Dabei hätte die Partie kaum besser beginnen können. Bereits in der 2. Minute bot sich die große Gelegenheit zur Führung: Bartholomes wurde freigespielt und stand plötzlich allein vor dem Tor der Gäste. Sein Kopfballversuch geriet jedoch zu unplatziert – eine Szene, die sinnbildlich für den weiteren Spielverlauf stehen sollte. Nur wenige Minuten später zeigten die Gäste, wie es effektiver geht. Ein langer Ball wurde von der VfB-Defensive unterschätzt, der entscheidende Zweikampf ging verloren, und nach einem Querpass musste Graupner nur noch einschieben – 0:1 (5.). Ein früher Rückschlag, der den Spielverlauf entscheidend prägen sollte. In der Folge zog sich Gera etwas zurück und lauerte auf Konter, während der VfB das Spiel übernahm und sich eine Vielzahl an Möglichkeiten erspielte. Grune (16.), Möllers (24., 41.) sowie Rabe (25., 33.) kamen zu guten Abschlüssen, doch entweder fehlte die Präzision oder der Ball verfehlte das Tor knapp. Wenn doch einmal alles passte, war Gästekeeper Schramm zur Stelle und rettete mit starken Paraden. Die Gäste selbst blieben gefährlich und hätten kurz vor der Pause beinahe nachgelegt, doch Marzian entschied das Eins-gegen-eins für sich (40.). So ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine – ein Spielstand, der den Aufwand des VfB nicht widerspiegelte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Apolda bemüht, den Ausgleich zu erzwingen, doch die fehlende Konsequenz im Abschluss zog sich weiter durch das Spiel. Besonders deutlich wurde das in der 58. Minute: Kreibich setzte sich stark über die rechte Seite durch und spielte den Ball perfekt in die Mitte, doch Rabe verpasste freistehend, als der Ball noch versprang. Auch die zweite Chance durch Cissé wurde auf der Linie geklärt. In dieser Phase wogte das Spiel hin und her – mit der Frage, ob der Ausgleich fällt oder Gera den zweiten Treffer nachlegt. Die Antwort folgte in der 74. Minute – erneut begünstigt durch einen Fehler der Hausherren. Nach einem Ballverlust im Aufbau gab es Freistoß aus zentraler Position, die Mauer öffnete sich, und Graupner traf flach zum 0:2. Damit war die Partie praktisch entschieden. Nur wenige Minuten später kam es noch bitterer: Nach einem Rückpass sah sich Marzian plötzlich zwei Gegenspielern gegenüber, schoss einen an und konnte den zweiten nur noch leicht stören – Elfmeter. Fleischer verwandelte zum 0:3 (80.) und stellte den Endstand her.