Einige Eier schon vor Ostern ins Nest gelegt

Ein Ergebnis, das vor allem durch eine Mischung aus eigenen Fehlern und mangelnder Chancenverwertung zustande kam.
BERICHT des VfB Apolda
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Apolda bemüht, den Ausgleich zu erzwingen, doch die fehlende Konsequenz im Abschluss zog sich weiter durch das Spiel. Besonders deutlich wurde das in der 58. Minute: Kreibich setzte sich stark über die rechte Seite durch und spielte den Ball perfekt in die Mitte, doch Rabe verpasste freistehend, als der Ball noch versprang. Auch die zweite Chance durch Cissé wurde auf der Linie geklärt. In dieser Phase wogte das Spiel hin und her – mit der Frage, ob der Ausgleich fällt oder Gera den zweiten Treffer nachlegt. Die Antwort folgte in der 74. Minute – erneut begünstigt durch einen Fehler der Hausherren. Nach einem Ballverlust im Aufbau gab es Freistoß aus zentraler Position, die Mauer öffnete sich, und Graupner traf flach zum 0:2. Damit war die Partie praktisch entschieden. Nur wenige Minuten später kam es noch bitterer: Nach einem Rückpass sah sich Marzian plötzlich zwei Gegenspielern gegenüber, schoss einen an und konnte den zweiten nur noch leicht stören – Elfmeter. Fleischer verwandelte zum 0:3 (80.) und stellte den Endstand her.
Fazit: Am Ende blieb ein klarer Sieg für die Gäste, während der VfB einmal mehr an seiner Chancenverwertung scheiterte. Trotz phasenweise guter Spielanlage fehlte die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Nach der anstehenden Osterpause warten mit dem Auswärtsspiel in Zwätzen und dem anschließenden Derby gegen den SC 03 Weimar zwei anspruchsvolle Aufgaben. Für den VfB wird es darauf ankommen, die eigenen Möglichkeiten künftig konsequenter zu nutzen.