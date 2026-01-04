Einige Bezirksliga-Verlängerungen und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich willkommen beim SV Rangendingen, Benjamin Koch! Last-Minute-Transfer geglückt! Kurz vor dem Transferschluss konnten wir noch zuschlagen: Beni Koch, zuletzt beim FC Grosselfingen, läuft ab sofort im Trikot des SV Rangendingen auf! Mit seiner Erfahrung und seiner Stärke in der Defensive bringt Beni genau die Qualitäten mit, die unser Team verstärken.

SF Lorch

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kader-Update 2026/27

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass folgende Spieler auch in der nächsten Saison wieder für uns auflaufen werden.

Robin Bopp, Tom Heinrich, Marcel Lorenz, Adrian Schwarz, Jörn Pfeiffle, Kemal Sisic, Tristan Lauber

Kontinuität, Leidenschaft und Teamgeist – wir setzen weiterhin auf unseren starken Kern!

SK Fichtenberg

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Julian Ammon wechselt an den Viechberg! Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Julian Ammon an den Viechberg zurückkehrt. Der Abwehrspieler und Linksfuß wechselt vom Bezirksligisten TSV Gaildorf an den Viechberg, wo er bereits bis zur C-Jugend sein Können unter Beweis stellen konnte. Den restlichen Teil seiner Jugend verbrachte Juli bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall, wo er in seiner ersten aktiven Saison ebenfalls Verbandsliga-Luft schnuppern durfte. Willkommen in der #SKFamilie, Juli!

