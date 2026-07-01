Der FC Wallersdorf wechselt vom Fußballkreis West in die Kreisklasse Deggendorf – Foto: Charly Becherer
Einige Änderungen: So sehen die Kreisklassen im FK Ost aus
Der FC Wallersdorf kommt aus dem Westen, dafür ist der TSV Kößlarn in eine West-Klasse eingruppiert worden +++ Kreisklassen Regen / Freyung und Passau kräftig durcheinandergewirbelt
von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Die Einteilung der fünf Kreisklassen im Fußballkreis Ost ist seit heute amtlich. Gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Zwischenstand hat sich doch noch etwas getan. Neben dem FC Oberpöring rutscht beispielsweise der FC Wallersdorf aus dem Westen in die Kreisklasse Deggendorf. Dafür ist der TSV Kößlarn in die Kreisklasse Pfarrkirchen, die bekanntlich eine West-Klasse ist, eingruppiert worden.
Auch die weiten Fahrtstrecken in der Kreisklasse Regen/Freyung wurden etwas entzerrt. Der SSV Jandelsbrunn, der FC Dreisessel, die SG Hintereben / Altreichenau wetteifern nun in der Passauer Klasse um Punkte und Tore, dafür rutschen der FC Eging, der BC Außernzell, der TSV Hengersberg und der FC Handlab-Iggensbach in die Gruppe mit Teams wie dem SV 22 Zwiesel, der SpVgg Ruhmannsfelden II und der SpVgg Patersdorf. Die DJK Eintracht Patriching ist gegenüber dem ersten Vorschlag nicht in der Passauer Klasse, sondern nun verbindlich in der Pockinger Staffel.
Beim FC Wallersdorf hat man die Ost-Verschiebung wohlwollend zur Kenntnis genommen: "Die Kreisklasse Deggendorf ist für uns top. Wir haben ein paar tolle Derbys und zudem freuen wir uns gegen ein paar neue Gegner und mal wieder gegen den SV Bernried - mit dem wir früher viele heiße Duelle hatten - spielen zu dürfen", freut sich Stefan Ertl, der beim FCW der sportlichen Leitung angehört.
Kreisklasse Straubing
SV Ascha
WSV St. Englmar
(SG) Hunderdorf / Degernbach
RSV Ittling
(SG) Kirchroth / Saulburg
SV Konzell
SV Motzing
SV Perkam (Ab)
SpVgg Pondorf
SC Rain
DJK Rattenberg (Auf)
SV Salching (Auf)
ASV Steinach (oR = ohne Reserve)
DJK SB Straubing (Ab)
Kreisklasse Deggendorf
(alle Teams mit Reserven)
TSV Aschenau
SV Bernried
SV Buchhofen
SV Deggenau
(SG) Edenstetten
SV Irlbach
FC Niederwinkling
FC Oberpöring (aus Kreis West!)
(SG) Otzing-Niederpöring/Tabertshausen
SV Pankofen
SV Schwarzach
SpVgg Stephansposching (Ab)
SV Wallerfing (Auf)
FC Wallersdorf (aus Kreis West!)
Kreisklasse Regen / Freyung
BC Außernzell (Auf)
FC Eging
SV Hohenau (Ab)
FC Handlab-Iggensbach
TSV Hengersberg (Auf)
SV Kirchberg im Wald (oR)
TSV Klingenbrunn (oR)
SpVgg Oberkreuzberg (Ab) (oR)
SpVgg Patersdorf
SV Riedlhütte (Auf)
SpVgg Ruhmannsfelden II
TSV Schönberg (Ab) (oR)
DJK SG Schönbrunn
SV 1922 Zwiesel (Auf)
Kreisklasse Passau
(alle Teams mit Reserven)
FC Dreisessel
TV Freyung (Auf)
FC Büchlberg
SG Hintereben / Altreichenau
DJK Holzfreyung
SSV Jandelsbrunn
(SG) Oberpolling / Nammering (Ab)
SV Neukirchen vorm Wald
DJK-SV Kirchberg v. W.
SG Preming
VfB Passau-Grubweg (Auf)
DJK Straßkirchen
(SG) Thyrnau / Kellberg (Ab)
FC Tiefenbach DJK
Kreisklasse Pocking
(SG) Aldersbach / Walchsing
FC Alkofen (Auf)
FC Fürstenzell
SV Haarbach
DJK Jägerwirth (Auf)
FC Künzing II (oR)
DJK Eintracht Patriching
1. FC Passau II (oR)
FC Schalding links der Donau (oR)
TSV Rotthalmünster
SV Tettenweis
FC Unteriglbach (R9)
FC Vilshofen (oR)
FC Windorf
(zusätzlich in Reserverunde: FC Egglham II und FC Aunkirchen II)