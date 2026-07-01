Einige Änderungen: So sehen die Kreisklassen im FK Ost aus Der FC Wallersdorf kommt aus dem Westen, dafür ist der TSV Kößlarn in eine West-Klasse eingruppiert worden +++ Kreisklassen Regen / Freyung und Passau kräftig durcheinandergewirbelt von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Wallersdorf wechselt vom Fußballkreis West in die Kreisklasse Deggendorf – Foto: Charly Becherer

Die Einteilung der fünf Kreisklassen im Fußballkreis Ost ist seit heute amtlich. Gegenüber dem in der Vorwoche veröffentlichten Zwischenstand hat sich doch noch etwas getan. Neben dem FC Oberpöring rutscht beispielsweise der FC Wallersdorf aus dem Westen in die Kreisklasse Deggendorf. Dafür ist der TSV Kößlarn in die Kreisklasse Pfarrkirchen, die bekanntlich eine West-Klasse ist, eingruppiert worden.







Auch die weiten Fahrtstrecken in der Kreisklasse Regen/Freyung wurden etwas entzerrt. Der SSV Jandelsbrunn, der FC Dreisessel, die SG Hintereben / Altreichenau wetteifern nun in der Passauer Klasse um Punkte und Tore, dafür rutschen der FC Eging, der BC Außernzell, der TSV Hengersberg und der FC Handlab-Iggensbach in die Gruppe mit Teams wie dem SV 22 Zwiesel, der SpVgg Ruhmannsfelden II und der SpVgg Patersdorf. Die DJK Eintracht Patriching ist gegenüber dem ersten Vorschlag nicht in der Passauer Klasse, sondern nun verbindlich in der Pockinger Staffel.



Beim FC Wallersdorf hat man die Ost-Verschiebung wohlwollend zur Kenntnis genommen: "Die Kreisklasse Deggendorf ist für uns top. Wir haben ein paar tolle Derbys und zudem freuen wir uns gegen ein paar neue Gegner und mal wieder gegen den SV Bernried - mit dem wir früher viele heiße Duelle hatten - spielen zu dürfen", freut sich Stefan Ertl, der beim FCW der sportlichen Leitung angehört.





Kreisklasse Straubing

SV Ascha

WSV St. Englmar

(SG) Hunderdorf / Degernbach

RSV Ittling

(SG) Kirchroth / Saulburg

SV Konzell

SV Motzing

SV Perkam (Ab)

SpVgg Pondorf

SC Rain

DJK Rattenberg (Auf)

SV Salching (Auf)

ASV Steinach (oR = ohne Reserve)

DJK SB Straubing (Ab)



Kreisklasse Deggendorf

(alle Teams mit Reserven)

TSV Aschenau

SV Bernried

SV Buchhofen

SV Deggenau

(SG) Edenstetten

SV Irlbach

FC Niederwinkling

FC Oberpöring (aus Kreis West!)

(SG) Otzing-Niederpöring/Tabertshausen

SV Pankofen

SV Schwarzach

SpVgg Stephansposching (Ab)

SV Wallerfing (Auf)

FC Wallersdorf (aus Kreis West!)











Kreisklasse Regen / Freyung

BC Außernzell (Auf)

FC Eging

SV Hohenau (Ab)

FC Handlab-Iggensbach

TSV Hengersberg (Auf)

SV Kirchberg im Wald (oR)

TSV Klingenbrunn (oR)

SpVgg Oberkreuzberg (Ab) (oR)

SpVgg Patersdorf

SV Riedlhütte (Auf)

SpVgg Ruhmannsfelden II

TSV Schönberg (Ab) (oR)

DJK SG Schönbrunn

SV 1922 Zwiesel (Auf)





Kreisklasse Passau

(alle Teams mit Reserven)

FC Dreisessel

TV Freyung (Auf)

FC Büchlberg

SG Hintereben / Altreichenau

DJK Holzfreyung

SSV Jandelsbrunn

(SG) Oberpolling / Nammering (Ab)

SV Neukirchen vorm Wald

DJK-SV Kirchberg v. W.

SG Preming

VfB Passau-Grubweg (Auf)

DJK Straßkirchen

(SG) Thyrnau / Kellberg (Ab)

FC Tiefenbach DJK





Kreisklasse Pocking

(SG) Aldersbach / Walchsing

FC Alkofen (Auf)

FC Fürstenzell

SV Haarbach

DJK Jägerwirth (Auf)

FC Künzing II (oR)

DJK Eintracht Patriching

1. FC Passau II (oR)

FC Schalding links der Donau (oR)

TSV Rotthalmünster

SV Tettenweis

FC Unteriglbach (R9)

FC Vilshofen (oR)

FC Windorf

(zusätzlich in Reserverunde: FC Egglham II und FC Aunkirchen II)





