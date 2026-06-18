Einige Änderungen: Das ist die finale Staffeleinteilung in Hamburg Der Hamburger Fußball-Verband hat die finale Staffeleinteilung von der Gamesright Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse veröffentlicht. von red · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Der HFV hat final entschieden. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Hamburger Fußball-Verband hat die finale Staffeleinteilung von der Gamesright Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse veröffentlicht. Nach der inzwischen geklärten Havelse-Entscheidung ist auch die offene Frage um FC St. Pauli II beantwortet: Die U23 des Kiezklubs bleibt in der Regionalliga Nord, damit ist TBS Pinneberg endgültig Teil der Oberliga Hamburg.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp In der höchsten Hamburger Spielklasse treten damit unter anderem Altona 93, ETSV Hamburg, HEBC, die TuS Dassendorf, FC Eintracht Norderstedt II, Nikola Tesla, FC Süderelbe, TBS Pinneberg, SC Victoria Hamburg und SC Vorwärts-Wacker Billstedt an. Die beiden Landesligen bleiben ebenfalls festgezurrt: FC Türkiye, Curslack-Neuengamme, SC Wentorf, Meiendorfer SV, Rahlstedter SC und Voran Ohe stehen in der Landesliga 1, während BU, Eimsbüttel II, Germania, Halstenbek-Rellingen, Rugenbergen, St. Pauli III und TuS Osdorf in der Landesliga 2 eingeteilt sind. Im Vergleich zur vorherigen Fassung hat der Verband in mehreren Bereichen noch nachjustiert. In der Bezirksliga wurden unter anderem Ahrensburg I, Eilbek I, Eilbek II, HEBC II, Victoria II und Kosova I verschoben. So steht Kosova nun in der Bezirksliga 04, während Ahrensburg in die Bezirksliga 01 rückt.

Auch in der Kreisliga gab es Anpassungen. BU III wechselt in die Kreisliga 02, SC FU I in die Kreisliga 03. Außerdem wurden Union Tornesch III und Union Tornesch IV zwischen den Kreisligen 06 und 07 getauscht. Zudem wurde eine Bezeichnung korrigiert: In der Kreisliga 02 heißt es richtig VfL 93 II. In der Kreisklasse gab es ebenfalls mehrere Änderungen und Ergänzungen. Unter anderem wurden HafenCity II und HafenCity III getauscht, DUWO 08 I und DUWO 08 II neu verteilt sowie TuS Berne III und TuS Berne IV verschoben. Neu geführt werden unter anderem Stellingen IV, FC Sarcon I, Hellas United I, Haseldorf II und Tangstedt III. Zudem wurde Moorrege II aus der Kreisklasse 08 zurückgezogen.