 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Einige Änderungen: Das ist die finale Staffeleinteilung in Hamburg

Der Hamburger Fußball-Verband hat die finale Staffeleinteilung von der Gamesright Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse veröffentlicht.

von red · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser
Der HFV hat final entschieden.
Der HFV hat final entschieden. – Foto: IMAGO IMAGES

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Kreisliga Hamburg 2

Der Hamburger Fußball-Verband hat die finale Staffeleinteilung von der Gamesright Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse veröffentlicht. Nach der inzwischen geklärten Havelse-Entscheidung ist auch die offene Frage um FC St. Pauli II beantwortet: Die U23 des Kiezklubs bleibt in der Regionalliga Nord, damit ist TBS Pinneberg endgültig Teil der Oberliga Hamburg.

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In der höchsten Hamburger Spielklasse treten damit unter anderem Altona 93, ETSV Hamburg, HEBC, die TuS Dassendorf, FC Eintracht Norderstedt II, Nikola Tesla, FC Süderelbe, TBS Pinneberg, SC Victoria Hamburg und SC Vorwärts-Wacker Billstedt an. Die beiden Landesligen bleiben ebenfalls festgezurrt: FC Türkiye, Curslack-Neuengamme, SC Wentorf, Meiendorfer SV, Rahlstedter SC und Voran Ohe stehen in der Landesliga 1, während BU, Eimsbüttel II, Germania, Halstenbek-Rellingen, Rugenbergen, St. Pauli III und TuS Osdorf in der Landesliga 2 eingeteilt sind.

Im Vergleich zur vorherigen Fassung hat der Verband in mehreren Bereichen noch nachjustiert. In der Bezirksliga wurden unter anderem Ahrensburg I, Eilbek I, Eilbek II, HEBC II, Victoria II und Kosova I verschoben. So steht Kosova nun in der Bezirksliga 04, während Ahrensburg in die Bezirksliga 01 rückt.

Auch in der Kreisliga gab es Anpassungen. BU III wechselt in die Kreisliga 02, SC FU I in die Kreisliga 03. Außerdem wurden Union Tornesch III und Union Tornesch IV zwischen den Kreisligen 06 und 07 getauscht. Zudem wurde eine Bezeichnung korrigiert: In der Kreisliga 02 heißt es richtig VfL 93 II.

In der Kreisklasse gab es ebenfalls mehrere Änderungen und Ergänzungen. Unter anderem wurden HafenCity II und HafenCity III getauscht, DUWO 08 I und DUWO 08 II neu verteilt sowie TuS Berne III und TuS Berne IV verschoben. Neu geführt werden unter anderem Stellingen IV, FC Sarcon I, Hellas United I, Haseldorf II und Tangstedt III. Zudem wurde Moorrege II aus der Kreisklasse 08 zurückgezogen.

Alle Staffeln spielen mit Hin- und Rückrunde. Damit haben die Hamburger Vereine nun die endgültige Grundlage für ihre Saisonplanung - auch wenn der HFV sich erfahrungsgemäß bis zum Serienbeginn kleinere Änderungen vorbehalten kann.

Die komplette Übersicht

Oberliga Hamburg

  • Altona 93 1.Hr.
  • Buchholz 1.Hr.
  • Concordia 1.Hr.
  • Dassendorf 1.Hr.
  • Eintracht Norderstedt 2.Hr.
  • ETSV Hamburg 1.Hr.
  • Harksheide 1.Hr.
  • HEBC 1.Hr.
  • HT 16 1.Hr.
  • Niendorf 1.Hr.
  • Nikola Tesla 1.Hr.
  • Paloma 1.Hr.
  • Sasel 1.Hr.
  • Süderelbe 1.Hr.
  • TBS Pinneberg 1.Hr.
  • Teutonia 05 1.Hr.
  • Victoria 1.Hr.
  • Vorw. Wacker 1.Hr.

Landesliga 01

  • Altengamme 1.Hr.
  • ASV Hamburg 1.Hr.
  • Barsbüttel 1.Hr.
  • Bramfeld 1.Hr.
  • BU 2.Hr.
  • Condor 1.Hr.
  • Curslack-Neuengamme 1.Hr.
  • Dersimspor 1.Hr.
  • FC Türkiye 1.Hr.
  • Hamm United 1.Hr.
  • Lohbrügge 1.Hr.
  • Meiendorf 1.Hr.
  • Rahlstedt 1.Hr.
  • SC V. M. 1.Hr.
  • SC Wentorf 1.Hr.
  • Voran Ohe 1.Hr.

Landesliga 02

  • Alsterbrüder 1.Hr.
  • Altona 93 2.Hr.
  • BU 1.Hr.
  • Eimsbüttel 2.Hr.
  • Eintracht Lokstedt 1.Hr.
  • FC Elmshorn 1.Hr.
  • Germania 1.Hr.
  • Halstenbek-Rellingen 1.Hr.
  • Hetlingen 1.Hr.
  • Nienstedten 1.Hr.
  • Paloma 2.Hr.
  • Rantzau 1.Hr.
  • Rugenbergen 1.Hr.
  • St. Pauli 3.Hr.
  • TuS Osdorf 1.Hr.
  • Union Tornesch 1.Hr.

Bezirksliga 01

  • Ahrensburg 1.Hr.
  • Atlantik 97 1.Hr.
  • Aumühle 1.Hr.
  • Börnsen 1.Hr.
  • Concordia 2.Hr.
  • Dassendorf 2.Hr.
  • Eilbek 2.Hr.
  • Escheburg 1.Hr.
  • FC Bingöl 12 1.Hr.
  • Glinde 1.Hr.
  • Hamwarde 1.Hr.
  • Oststeinbek 1.Hr.
  • Schwarzenbek 1.Hr.
  • Stapelfeld 1.Hr.
  • SVNA 1.Hr.
  • Vorw. Wacker 2.Hr.

Bezirksliga 02

  • Alstertal-Langenhorn 1.Hr.
  • Croatia 1.Hr.
  • DSC Hanseat 1.Hr.
  • Duvenstedt 1.Hr.
  • Eilbek 1.Hr.
  • Harksheide 2.Hr.
  • HEBC 2.Hr.
  • HSV 3.Hr.
  • Polonia 1.Hr.
  • Sasel 2.Hr.
  • SV Groß Borstel 1.Hr.
  • TuS Berne 1.Hr.
  • UH-Adler 1.Hr.
  • VfL 93 1.Hr.
  • Walddörfer 1.Hr.
  • Wellingsbüttel 1.Hr.

Bezirksliga 03

  • Blankenese 1.Hr.
  • Blau-Weiß 96 1.Hr.
  • Egenbüttel 1.Hr.
  • Harksheide 3.Hr.
  • Heidgraben 1.Hr.
  • HSV 4.Hr.
  • Kummerfeld 1.Hr.
  • Niendorf 2.Hr.
  • Sternschanze 1.Hr.
  • SV Eidelstedt 1.Hr.
  • TuS Holstein 1.Hr.
  • UH-Adler 2.Hr.
  • Union Tornesch 2.Hr.
  • VfL Pinneberg 1.Hr.
  • Victoria 2.Hr.
  • Wedel 1.Hr.

Bezirksliga 04

  • Buxtehude 1.Hr.
  • Eintracht Lokstedt 2.Hr.
  • FFC 08 1.Hr.
  • Groß Flottbek 1.Hr.
  • GW Eimsbüttel 1.Hr.
  • Hammonia 1.Hr.
  • Harburger SC 1.Hr.
  • Harburger TB 1.Hr.
  • Harburger Türk-Sport 1.Hr.
  • HEBC 3.Hr.
  • HFC Falke 1.Hr.
  • Kosova 1.Hr.
  • St. Pauli 4.Hr.
  • Sternschanze 2.Hr.
  • Süderelbe 2.Hr.
  • Teutonia 05 2.Hr.

Kreisliga 01

  • Altengamme 2.Hr.
  • ASV Bergedorf 85 1.Hr.
  • Börnsen 2.Hr.
  • Curslack-Neuengamme 2.Hr.
  • Düneberg 1.Hr.
  • Escheburg 2.Hr.
  • FC Lauenburg 1.Hr.
  • FSV Geesthacht 1.Hr.
  • Lauenburg 1.Hr.
  • Lohbrügge 2.Hr.
  • Reinbek 1.Hr.
  • SC V. M. 2.Hr.
  • SC Wentorf 2.Hr.
  • SVNA 2.Hr.
  • Voran Ohe 2.Hr.
  • Willinghusen 1.Hr.

Kreisliga 02

  • Barsbüttel 2.Hr.
  • Billstedt-Horn 1.Hr.
  • Bramfeld 2.Hr.
  • BU 3.Hr.
  • Condor 2.Hr.
  • Eilbek 3.Hr.
  • HafenCity 1.Hr.
  • Hamburg Hurricanes 1.Hr.
  • Hamm United 2.Hr.
  • MSV Hamburg 1.Hr.
  • Paloma 3.Hr.
  • SC Europa 1.Hr.
  • St. Pauli 7.Hr.
  • VfL 93 2.Hr.
  • Vorw. Wacker 3.Hr.
  • Wandsetal 1.Hr.

Kreisliga 03

  • Ahrensburg 2.Hr.
  • Bergstedt 1.Hr.
  • Billstedt-Horn 2.Hr.
  • Condor 3.Hr.
  • Farmsen 1.Hr.
  • Glashütte 2.Hr.
  • Hellbrook 1.Hr.
  • Hoisbüttel 1.Hr.
  • Lemsahl 1.Hr.
  • Meiendorf 2.Hr.
  • Poppenbüttel 1.Hr.
  • Rahlstedt 2.Hr.
  • Sasel 3.Hr.
  • SC FU 1.Hr.
  • Sperber 1.Hr.
  • Walddörfer 2.Hr.

Kreisliga 04

  • ASV Hamburg 2.Hr.
  • Billstedt-Horn 3.Hr.
  • BU 4.Hr.
  • Egenbüttel 3.Hr.
  • Ellerau 1.Hr.
  • FC Gregs 1.Hr.
  • FC Winterhude 1.Hr.
  • Germania 2.Hr.
  • Glashütte 1.Hr.
  • Hansa 11 3.Hr.
  • Hasloh 1.Hr.
  • Lohkamp 2.Hr.
  • Niendorf 3.Hr.
  • Nordlichter im NSV 1.Hr.
  • Victoria 5.Hr.
  • Wellingsbüttel 2.Hr.

Kreisliga 05

  • Alsterbrüder 2.Hr.
  • Altona 93 3.Hr.
  • Billstedt-Horn 4.Hr.
  • Eimsbüttel 4.Hr.
  • GW Eimsbüttel 2.Hr.
  • Hammonia 3.Hr.
  • Hansa 11 2.Hr.
  • Lohkamp 1.Hr.
  • Rugenbergen 2.Hr.
  • Sperber 2.Hr.
  • St. Pauli 6.Hr.
  • SV Eidelstedt 2.Hr.
  • Union 03 1.Hr.
  • Urania 1.Hr.
  • Victoria 4.Hr.
  • West-Eimsbüttel 1.Hr.

Kreisliga 06

  • Alsterbrüder 3.Hr.
  • Altona 93 4.Hr.
  • Blau-Weiss Ellas 1.Hr.
  • BLS Hamburg 01 1.Hr.
  • Egenbüttel 2.Hr.
  • Eimsbüttel 3.Hr.
  • Hammonia 2.Hr.
  • Hansa 11 1.Hr.
  • Lurup 1.Hr.
  • Nienstedten 2.Hr.
  • Nikola Tesla 2.Hr.
  • St. Pauli 5.Hr.
  • Sternschanze 3.Hr.
  • TuS Osdorf 2.Hr.
  • Union Tornesch 4.Hr.
  • Victoria 3.Hr.

Kreisliga 07

  • Appen 1.Hr.
  • Borstel 1.Hr.
  • Cosmos Wedel 1.Hr.
  • Gencler Birligi 1.Hr.
  • Haseldorf 1.Hr.
  • Heidgraben 2.Hr.
  • Heist 1.Hr.
  • Hörnerkirchen 1.Hr.
  • Lieth 1.Hr.
  • Moorrege 1.Hr.
  • Rantzau 2.Hr.
  • Rissen 1.Hr.
  • Roland Wedel 1.Hr.
  • Seestermühe 1.Hr.
  • Sparrieshoop 1.Hr.
  • Union Tornesch 3.Hr.

Kreisliga 08

  • Altenwerder 1.Hr.
  • Bostelbek 1.Hr.
  • Dersimspor 2.Hr.
  • Este 06/70 1.Hr.
  • FC Veddel United 1.Hr.
  • Finkenwerder 1.Hr.
  • FSV Harburg-Rönneburg 1.Hr.
  • GW Harburg 1.Hr.
  • Harburger SC 2.Hr.
  • Harburger TB 2.Hr.
  • Juventude 1.Hr.
  • Mesopotamien 1.Hr.
  • RW Wilhelmsburg 1.Hr.
  • SV Wilhelmsburg 1.Hr.
  • Viktoria Harburg 1.Hr.
  • Zonguldakspor 1.Hr.

Kreisklasse 01

  • Altengamme 3.Hr.
  • ASV Bergedorf 85 2.Hr.
  • Aumühle 2.Hr.
  • Börnsen 3.Hr.
  • Curslack-Neuengamme 3.Hr.
  • Dassendorf 3.Hr.
  • Düneberg 2.Hr.
  • Escheburg 3.Hr.
  • FC Bergedorf 85 1.Hr.
  • FSV Geesthacht 2.Hr.
  • Grünhof-Tesperhude 1.Hr.
  • Lohbrügge 3.Hr.
  • SC V. M. 3.Hr.
  • Schwarzenbek 2.Hr.
  • SVNA 3.Hr.
  • TSG Bergedorf 1.Hr.

Kreisklasse 02

  • ASV Bergedorf 85 3.Hr.
  • Aumühle 3.Hr.
  • Barsbüttel 3.Hr.
  • Billstedt-Horn 5.Hr.
  • ETSV Hamburg 2.Hr.
  • FC Guine-Bissau 1.Hr.
  • FSV Geesthacht 3.Hr.
  • Glinde 2.Hr.
  • HT 16 2.Hr.
  • Oststeinbek 2.Hr.
  • Reinbek 2.Hr.
  • SC Europa 2.Hr.
  • SC V. M. 4.Hr.
  • Tonndorf-Lohe 1.Hr.
  • Vorw. Wacker 4.Hr.
  • Willinghusen 2.Hr.

Kreisklasse 03

  • Buchholz 3.Hr.
  • Einigkeit 2.Hr.
  • FC Türkiye 3.Hr.
  • FC Wilhelmsburg 1.Hr.
  • FSV Geesthacht 4.Hr.
  • Glinde 3.Hr.
  • HafenCity 3.Hr.
  • Hamm United 3.Hr.
  • Harburger Türk-Sport 2.Hr.
  • Horner TV 2.Hr.
  • Lorbeer 2.Hr.
  • MSV Hamburg 2.Hr.
  • SV Wilhelmsburg 2.Hr.
  • Vorw. Wacker 5.Hr.
  • Vorwärts Ost 2.Hr.

Kreisklasse 04

  • BU 5.Hr.
  • Concordia 3.Hr.
  • DJK Hamburg 2.Hr.
  • HafenCity 2.Hr.
  • Horner TV 1.Hr.
  • Lorbeer 1.Hr.
  • MSV Hamburg 3.Hr.
  • Paloma 4.Hr.
  • Polonia 2.Hr.
  • Rahlstedt 3.Hr.
  • SC Hamm 1.Hr.
  • Stapelfeld 2.Hr.
  • UH-Adler 3.Hr.
  • Urania 2.Hr.
  • VfL 93 3.Hr.
  • Wandsetal 2.Hr.

Kreisklasse 05

  • Bramfeld 3.Hr.
  • Croatia 2.Hr.
  • DJK Hamburg 1.Hr.
  • DSC Hanseat 2.Hr.
  • Farmsen 3.Hr.
  • FC Preußen Hamburg 1.Hr.
  • Hamburg Hurricanes 2.Hr.
  • Hellbrook 2.Hr.
  • MSV Hamburg 4.Hr.
  • Polonia 3.Hr.
  • Störtebeker SV 1.Hr.
  • SV Alter Teichweg 1.Hr.
  • SV Barmbek 1.Hr.
  • TuS Berne 2.Hr.
  • TuS Hamburg 1.Hr.
  • Urania 3.Hr.

Kreisklasse 06

  • Alstertal-Langenhorn 3.Hr.
  • Bramfeld 4.Hr.
  • Condor 4.Hr.
  • DUWO 08 2.Hr.
  • Farmsen 2.Hr.
  • FC Hamburg 1.Hr.
  • Friedrichsgabe 1.Hr.
  • HSV 5.Hr.
  • Hummelsbüttel 1.Hr.
  • Nordlichter im NSV 2.Hr.
  • Polonia 4.Hr.
  • Poppenbüttel 2.Hr.
  • Sasel 4.Hr.
  • TuS Berne 4.Hr.
  • Walddörfer 3.Hr.

Kreisklasse 07

  • Alstertal-Langenhorn 2.Hr.
  • DUWO 08 1.Hr.
  • Eintracht Lokstedt 3.Hr.
  • Ellerau 2.Hr.
  • Germania 3.Hr.
  • Lohkamp 4.Hr.
  • Lorbeer 3.Hr.
  • Niendorf 4.Hr.
  • Stellingen 4.Hr.
  • SV Eidelstedt 3.Hr.
  • SV Groß Borstel 2.Hr.
  • Tangstedt 2.Hr.
  • TuS Berne 3.Hr.
  • West-Eimsbüttel 2.Hr.

Kreisklasse 08

  • Cosmos Wedel 2.Hr.
  • FC Elmshorn 2.Hr.
  • Heidgraben 3.Hr.
  • Heist 2.Hr.
  • Hemd.-Bilsen/Moorrege 1.Hr. SG
  • Holm 1.Hr.
  • Holsatia im EMTV 1.Hr.
  • Hörnerkirchen 2.Hr.
  • Kummerfeld 2.Hr.
  • Lieth 2.Hr.
  • Rantzau 3.Hr.
  • SC Pinneberg 1.Hr.
  • Sparrieshoop 2.Hr.
  • Tangstedt 1.Hr.
  • TBS Pinneberg 2.Hr.
  • Wedel 2.Hr.

Kreisklasse 09

  • Blau-Weiß 96 2.Hr.
  • Halstenbek-Rellingen 2.Hr.
  • Holm 2.Hr.
  • Holsatia im EMTV 2.Hr.
  • Kickers Halstenbek 1.Hr.
  • Komet Blankenese 1.Hr.
  • Osdorfer Born 1.Hr.
  • Rellinger FC 1.Hr.
  • Rissen 2.Hr.
  • SC Pinneberg 2.Hr.
  • Stellingen 3.Hr.
  • Teutonia 10 1.Hr.
  • Union 03 2.Hr.
  • VfL Pinneberg 2.Hr.
  • Waldenau 1.Hr.

Kreisklasse 10

  • Alsterbrüder 4.Hr.
  • FC Hamburger Berg 1.Hr.
  • FC Sarcon 1.Hr.
  • Finkenwerder 2.Hr.
  • Gehörlosen SV 1.Hr.
  • Groß Flottbek 3.Hr.
  • GW Eimsbüttel 4.Hr.
  • Hammonia 4.Hr.
  • HEBC 4.Hr.
  • Hellas United 1.Hr.
  • HFC Falke 2.Hr.
  • Stellingen 2.Hr.
  • Sternschanze 4.Hr.
  • Teutonia 05 3.Hr.
  • Teutonia 10 2.Hr.
  • Victoria 6.Hr.

Kreisklasse 11

  • Blankenese 2.Hr.
  • BSV 19 1.Hr.
  • Eimsbüttel 5.Hr.
  • FFC 08 2.Hr.
  • Groß Flottbek 2.Hr.
  • GW Eimsbüttel 3.Hr.
  • Haseldorf 2.Hr.
  • Lohkamp 3.Hr.
  • Lurup 2.Hr.
  • Rugenbergen 3.Hr.
  • Stellingen 1.Hr.
  • Sternschanze 5.Hr.
  • SV Groß Borstel 3.Hr.
  • Tangstedt 3.Hr.
  • Teutonia 10 3.Hr.
  • TuS Osdorf 3.Hr.
  • Union 03 3.Hr.

Kreisklasse 12

  • Altenwerder 2.Hr.
  • Bostelbek 2.Hr.
  • Buchholz 2.Hr.
  • Buxtehude 2.Hr.
  • Einigkeit 1.Hr.
  • FC Türkiye 2.Hr.
  • FSV Harburg-Rönneburg 2.Hr.
  • Harburger TB 3.Hr.
  • Juventude 2.Hr.
  • Mesopotamien 2.Hr.
  • Moorburg 1.Hr.
  • Neuland 1.Hr.
  • RW Wilhelmsburg 2.Hr.
  • Süderelbe 3.Hr.
  • Viktoria Harburg 2.Hr.
  • Vorwärts Ost 1.Hr.

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