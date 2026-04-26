Einige Absagen und zwei Landesliga-Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Spielverlegung in der Kreisliga B1:

POES Anagennisis Schorndorf – SV Hertmannsweiler, bisher: 03.05.2026, 13:15 Uhr, neu: 17:30 Uhr

Spielverlegung in der Kreisliga B4:

TV Weiler – TSV Miedelsbach II, bisher: 03.05.2026, 12:45 Uhr, neu: 11:45 Uhr

SC Korb II - TV Stetten II, bisher: 23.05.2026, neu: 20.05.2026, 20:00 Uhr

SV Hegnach II – SV Hertmannsweiler II, bisher: 17.05.2026, 12:45 Uhr, neu: 18:00 Uhr

Sportgerichtsurteil bei den Herren;:

19.04.2026: B3: SV Allmersbach III – TSV Oberbrüden II, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt des TSV Oberbrüden)

Sportgerichtsurteil bei den Frauen:

19.04.2026: TSV Schlechtbach – FC Welzheim 06: Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt der TSV-Frauen)

Spielabsage in der Kreisliga A der Frauen:

25.04.2026: TSV Oberbrüden – TSV Sulzdorf, von Oberbrüden aufgrund Spielerinnenmangel abgesagt

Ü32-Nachholspiel:

SpVgg Satteldorf – TSV Dünsbach: Neu: 25.04.2026, 18:15 Uhr

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga A3:

19.04.2026: TSV Ilshofen II – TSV Michelbach, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt Michelbach aufgrund Spielermangels)

Spielverlegung bei den Frauen:

02.05.2026: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II, bisher: 17:00 Uhr, neu: 14:30 Uhr

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SC Geislingen

Der SC Geislingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf Kontinuität und Entwicklung auf mehreren Ebenen. Mit Marko Kolbas bleibt ein Verteidiger im Eybacher Tal, der beispielhaft für den Weg vom Unterbau in die erste Mannschaft steht. Der Verein traut ihm weiteres Potenzial zu und sieht in ihm einen Spieler, der bei Fitness und Einsatzbereitschaft auch künftig eine gute Rolle in Team 1 einnehmen kann.

Zugleich hat auch Ahmet Tokmak als Torspieler-Trainer verlängert. Er begleitet diese Aufgabe bereits seit einiger Zeit und soll die Torhüter des Vereins weiterentwickeln. Tokmak gilt als motivierter junger Trainer, der sich parallel die passende Lizenz erarbeitet und den Klub durch seine Vergangenheit in der U23 ebenso gut kennt wie durch seine Nähe zum Vereinsleben. Für Geislingen ist das ein doppeltes Signal: Entwicklung auf dem Platz und Kontinuität im Hintergrund.

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Fußballbezirk Alb

9. DFB Trainingsdialog an den beiden DFB-Stützpunkten im Bezirk Alb



Thema: „Wir machen dein Spiel schnell“

Wann: 04. Mai 2026 , Beginn: 18:00 Uhr

Wo: Sportgelände Carl Diem Anlage , FC Reutlingen (Kunstrasen); Sportgelände FC Rottenburg (Kunstrasen)

Die DFB-Stützpunkt-Trainer freuen sich auf den Austausch, DFB-Infomaterial gibt es vor Ort.

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