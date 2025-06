Einige Abgänge und ein neuer Cheftrainer in der Landesliga

Letzte Saisonspiele sind immer auch Abschiedsspiele. So auch bei unseren Herren I. Folgende Spieler stehen in der neuen Runde nicht mehr zur Verfügung: Jakob Scheppach: Jatze kam im vergangenen Sommer zu uns an den Kernmühlenweg. Nach einem Jahr in der Landesliga wird er sich wieder seinem Heimatverein anschließen. Fabi Schmieg: Vier Jahre trug Fabi unser Trikot. Unermüdlicher Einsatz sind eng mit seinem Namen verbunden. Auch er kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Michi Etzel: Michi bereicherte jahrelang unsere Offensive mit seinen unnachahmlichen Dribblings und sammelte Scorerpunkte, wie andere Treuepunkte im Supermarkt. Michi wird seine Karriere beenden. Nils Hörle: Eigentlich sind all die Worte unnötig, da regional bekannt ist, was Nils in den vergangenen Jahren für seinen Verein geleistet hat (und an anderer Stelle leisten wird). Nils schließt sich der zweiten Mannschaft an. Ulrike Lechler: Uli sorgte als Physiotherapeutin stets dafür, dass unsere Spieler all ihre großen und kleinen Wehwehchen loswerden und Woche für Woche topfit auf dem Platz stehen konnten. Pati Beck: Pati fügte sich als Co-Trainer schnell und gut in unser Trainerteam ein und bereicherte dieses sowohl fachlich, vor allem aber menschlich, weshalb seine Entscheidung, aus privaten Gründen kürzer zu treten, besonders schmerzt. Wir danken euch von Herzen für euren Einsatz und wünschen euch für eure Zukunft nur das Beste

