Einheit Zepernick überrascht beim FC Schwedt Warum der 1. FC Frankfurt nur Sechster wird und der FC Schwedt es nicht aufs Podest schafft

Das Hallenturnier um den 21. energy-cup des FC Schwedt hat ein Drittligist gewonnen. Ein unterklassiges Team überrascht und Gastgeber FC Schwedt kann den Pokal nicht verteidigen. Was war mit dem 1. FC Frankfurt los und was hat der Name Schnürer und eine Tradition mit dem Cup zu tun? (Beitrag enthält einige Video-Interviews und eine Foto-Galerie vom Turnier und der Siegerehrung)