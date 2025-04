Einheit Zepernick siegt klar – Schwarz-Rot Neustadt/Dosse unterliegt

Die Partie begann mit einer Führung der Gastgeber: In der 45. Minute verwandelte Paul Maurer einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für die SG Einheit. Mit dem knappen Vorsprung gingen die Teams in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Zepernick nach: Luca Grabarek erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 und sorgte damit für mehr Ruhe im Spiel der Gastgeber. Doch Neustadt/Dosse gab sich nicht geschlagen. In der 80. Spielminute verkürzte Robin Moerer auf 2:1 und ließ die Gäste auf den Ausgleich hoffen. Doch die Reaktion der Gastgeber folgte prompt. In der Nachspielzeit stellte Tom Bittner mit einem Tor in der 90. +1. Minute den alten Abstand wieder her, und Paul Maurer machte mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 90. +2. Minute den Deckel drauf.

---