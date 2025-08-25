Einheit Zepernick II dreht Spiel, 5 Feldverweise in Ostbrandenburgliga

TSG Fortuna 21 Grüneberg – FC Falkenthaler Füchse 1994 0:0

Vor 350 Zuschauern blieb die Begegnung torlos. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch weder Grüneberg noch die Falkenthaler Füchse konnten ihre Möglichkeiten in Zählbares ummünzen.

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 5:0

Die Reserve des Oranienburger FC zeigte sich in bestechender Form. Bereits nach zwölf Minuten brachte Dennis Hielscher-Reinelt sein Team in Führung, ehe Etondo Nickel Nogha (15.) und Tyren Kherraz (24.) auf 3:0 stellten. Omar Ali Dieb sorgte mit Treffern in der 38. und 76. Minute für den klaren Endstand.

SG Einheit Zepernick 1925 II – Löwenberger SV 4:3

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Zepernick. Nach nur sieben Minuten brachte Ariclaiton Oliveira Fernandes die Hausherren in Führung, doch Tim Maasch (8.) und Malte Nimtz (24.) drehten die Partie. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Theo Heinke (28.) schien Löwenberg durch Nimtz’ zweiten Treffer (65.) auf der Siegerstraße. Doch Jan Gedenk (89.) und Bruno Koster (90.+3) sorgten mit einem späten Doppelschlag für einen dramatischen 4:3-Sieg der Gastgeber.

SV Eintracht Bötzow – SG Grün-Weiß Bärenklau 0:0

Vor 65 Zuschauern blieb es in einer ausgeglichenen Partie torlos. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass keine Treffer fielen.

SV Grün-Weiß Bergfelde – FSV Bernau II 4:2

Bergfelde startete furios in die Partie: Niklas Kohl verwandelte in der 7. Minute einen Foulelfmeter, ehe Zisis Tzimoulis (18.) ausglich. Steven Schultz (28.) brachte die Hausherren erneut in Führung, doch Stefan Schulz (57.) sorgte wieder für den Ausgleich. In der Schlussphase machten Marcel Weihrauch (69.) und Timo Wichmann (88.) mit zwei späten Treffern den verdienten 4:2-Erfolg perfekt.

FSV Fortuna Britz 90 – SpG Lichterfelde/Finow 1:3

Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Dwayn Kaßner traf bereits in der 4. Minute, gefolgt von Tammes Ole Wolter (18.) und Hannes Gerfried Badow (34.), die auf 3:0 stellten. Ein Eigentor von Philipp Tulke (63.) brachte den Gastgebern noch einmal Hoffnung, doch am Ende blieb es beim Auswärtssieg der SpG.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FSV Basdorf 7:4

Ein wahres Spektakel bot sich den 65 Zuschauern in Leegebruch. Nach einem frühen Rückstand durch Jason Eißrich (3.) glich ein Eigentor von Nabil Foufondi (9.) aus. Dustin Nickel (20., 28.) stellte auf 3:1, bevor Basdorf durch Sylvester Sarpong (34.), ein weiteres Eigentor von Foufondi (42.) und Vasyl Boichuk (45.+3) sogar 4:3 in Führung ging. Doch Leegebruch antwortete mit Treffern von Aria Amiri (55.) und einem Dreierpack von Carsten Jäschke (69., 85., 90.), der den 7:4-Heimsieg besiegelte.

SV Glienicke/Nordbahn – FC Kremmen 1920 3:5

Kremmen startete druckvoll und ging durch Sascha Hergst (17.) und Patrick Breyer (20., 30., 35.) früh mit 4:0 in Führung. Glienicke verkürzte noch vor der Pause durch Kevin Dehl (37.) und Hendrik Güttler (45.) auf 2:4. Breyer erhöhte mit seinem vierten Treffer (56.) wieder für die Gäste, ehe Naveed Qayoumi (58.) den Endstand von 3:5 markierte.