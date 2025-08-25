Einheit Zepernick II dreht Spiel, 5 Feldverweise in Ostbrandenburgliga

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – FC Falkenthaler Füchse 1994 0:0
Vor 350 Zuschauern blieb die Begegnung torlos. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch weder Grüneberg noch die Falkenthaler Füchse konnten ihre Möglichkeiten in Zählbares ummünzen.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 5:0
Die Reserve des Oranienburger FC zeigte sich in bestechender Form. Bereits nach zwölf Minuten brachte Dennis Hielscher-Reinelt sein Team in Führung, ehe Etondo Nickel Nogha (15.) und Tyren Kherraz (24.) auf 3:0 stellten. Omar Ali Dieb sorgte mit Treffern in der 38. und 76. Minute für den klaren Endstand.
SG Einheit Zepernick 1925 II – Löwenberger SV 4:3
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Zepernick. Nach nur sieben Minuten brachte Ariclaiton Oliveira Fernandes die Hausherren in Führung, doch Tim Maasch (8.) und Malte Nimtz (24.) drehten die Partie. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Theo Heinke (28.) schien Löwenberg durch Nimtz’ zweiten Treffer (65.) auf der Siegerstraße. Doch Jan Gedenk (89.) und Bruno Koster (90.+3) sorgten mit einem späten Doppelschlag für einen dramatischen 4:3-Sieg der Gastgeber.
SV Eintracht Bötzow – SG Grün-Weiß Bärenklau 0:0
Vor 65 Zuschauern blieb es in einer ausgeglichenen Partie torlos. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass keine Treffer fielen.
SV Grün-Weiß Bergfelde – FSV Bernau II 4:2
Bergfelde startete furios in die Partie: Niklas Kohl verwandelte in der 7. Minute einen Foulelfmeter, ehe Zisis Tzimoulis (18.) ausglich. Steven Schultz (28.) brachte die Hausherren erneut in Führung, doch Stefan Schulz (57.) sorgte wieder für den Ausgleich. In der Schlussphase machten Marcel Weihrauch (69.) und Timo Wichmann (88.) mit zwei späten Treffern den verdienten 4:2-Erfolg perfekt.
FSV Fortuna Britz 90 – SpG Lichterfelde/Finow 1:3
Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Dwayn Kaßner traf bereits in der 4. Minute, gefolgt von Tammes Ole Wolter (18.) und Hannes Gerfried Badow (34.), die auf 3:0 stellten. Ein Eigentor von Philipp Tulke (63.) brachte den Gastgebern noch einmal Hoffnung, doch am Ende blieb es beim Auswärtssieg der SpG.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FSV Basdorf 7:4
Ein wahres Spektakel bot sich den 65 Zuschauern in Leegebruch. Nach einem frühen Rückstand durch Jason Eißrich (3.) glich ein Eigentor von Nabil Foufondi (9.) aus. Dustin Nickel (20., 28.) stellte auf 3:1, bevor Basdorf durch Sylvester Sarpong (34.), ein weiteres Eigentor von Foufondi (42.) und Vasyl Boichuk (45.+3) sogar 4:3 in Führung ging. Doch Leegebruch antwortete mit Treffern von Aria Amiri (55.) und einem Dreierpack von Carsten Jäschke (69., 85., 90.), der den 7:4-Heimsieg besiegelte.
SV Glienicke/Nordbahn – FC Kremmen 1920 3:5
Kremmen startete druckvoll und ging durch Sascha Hergst (17.) und Patrick Breyer (20., 30., 35.) früh mit 4:0 in Führung. Glienicke verkürzte noch vor der Pause durch Kevin Dehl (37.) und Hendrik Güttler (45.) auf 2:4. Breyer erhöhte mit seinem vierten Treffer (56.) wieder für die Gäste, ehe Naveed Qayoumi (58.) den Endstand von 3:5 markierte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
SpG Hennickendorf/Rehfelde – VfB Steinhöfel 2:1
Vor 65 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Partie. Hannes Matschoß brachte die Gastgeber in der 15. Minute früh in Führung. Noch vor der Pause gelang Lukas Dorn in der 39. Minute der Ausgleich. Als alles nach einem Remis aussah, erzielte Tony Frontzek in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer. Für den VfB Steinhöfel wurde es noch bitterer, da Dustin Schulz in der 74. Minute nach einem Platzverweis mit Rot vom Feld musste.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – FC Strausberg II 5:0
Die zweite Mannschaft von Petershagen/Eggersdorf ließ vor 56 Zuschauern nichts anbrennen. Christian Kowalewski eröffnete den Torreigen in der 25. Minute per Strafstoß. Ricardo Hantschke erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0, ehe Philip Diedrich (73.), Kurt Skusa (77.) und Vito Fücks in der Nachspielzeit den deutlichen 5:0-Endstand herstellten. Ein Wermutstropfen war die Rote Karte für Ricardo Hantschke in der 88. Minute.
SG Hangelsberg 47 – FV Erkner 1920 II 2:1
Vor 92 Zuschauern ging Hangelsberg in der 38. Minute durch Max Sammer in Führung. In einer packenden Schlussphase glich Sebastian Busse in der 90. Minute für Erkner aus, doch Leon Schöttke sorgte in der siebten Minute der Nachspielzeit für den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Bei der anschließenden Jubelorgie zog Schöttke sein Trikot aus und sah dafür in der 98. Minute Gelb-Rot.
MTV 1860 Altlandsberg – FC Union Frankfurt 2:1
Fabian Tom Redanz avancierte vor 91 Zuschauern zum Matchwinner. Mit Treffern in der 11. und 23. Minute brachte er Altlandsberg früh in eine komfortable Position. Der Anschlusstreffer von Steve Otto in der 41. Minute ließ die Partie noch einmal spannend werden, doch der MTV brachte den knappen Sieg über die Zeit.
FC Neuenhagen 1913 – SV 1919 Woltersdorf 2:1
Woltersdorf ging vor 77 Zuschauern kurz vor der Pause in Führung, als Philipp Karras in der 43. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel drehte Gino Albrand die Partie im Alleingang: Mit seinen Treffern in der 63. und 71. Minute bescherte er Neuenhagen einen wichtigen Heimerfolg.
SV Rot-Weiß Reitwein – SG Müncheberg 1:2
Tim Sowinski brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. In der 73. Minute glich Arsalan Mohamadi per Strafstoß für Reitwein aus, doch nur sieben Minuten später schlug erneut Sowinski zu und sicherte Müncheberg den knappen 2:1-Auswärtssieg.
SG 47 Bruchmühle – SpG Tauche/Ahrensdorf 0:0
Vor 85 Zuschauern trennten sich beide Mannschaften torlos. Trotz intensiver Zweikämpfe gelang keinem Team der entscheidende Treffer. In der 83. Minute musste Erik Ziethe von Tauche/Ahrensdorf nach einer Roten Karte das Feld verlassen.
BSG Pneumant Fürstenwalde – Storkower SC 2:0
Marten Eppert war der Mann des Tages. Vor 45 Zuschauern erzielte er in der 16. Minute die Führung und legte in der 62. Minute den zweiten Treffer nach. Für die Gäste aus Storkow kam es noch dicker: Nico Schorisch sah kurz vor der Pause in der 45. Minute die Rote Karte, sodass der SC die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++