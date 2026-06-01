Einheit Wernigerode verliert Topscorer an Oberliga-Spitzenteam

– Foto: FC Einheit Wernigerode

Als ein hoffnungsvoller Neuzugang wurde Benjamin Crouse St. Louis im vergangenen Jahr beim FC Einheit Wernigerode vorgestellt . Und diese Hoffnungen hat der US-Amerikaner erfüllt. Mit sechs Treffern und acht Vorlagen war der Offensivspieler in der abgelaufenen Saison in seinem ersten Oberliga-Jahr gleich der beste Scorer der Hasseröder. Mit seinen Leistungen hat sich der 21-Jährige auch ins Schaufenster gespielt.

So verlässt St. Louis das Stadion am Mannsberg nach nur einer Saison wieder. Der US-Amerikaner schließt sich dem Oberliga-Spitzenteam VFC Plauen an, das die Saison auf Rang drei beendete und unter dem neuen Trainer Sven Köhler gewiss wieder ein Wörtchen um den Regionalliga-Aufsteiger mitreden möchte. Zum Spielerprofil:

"Ob auf den Außenbahnen, hinter den Spitzen oder im Sturmzentrum - Benjamin überzeugt durch seine Vielseitigkeit, Dynamik und Offensivqualität", schrieb sein neuer Club zur Vorstellung des Offensivmannes. "Mit seinem klaren Wunsch, den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn zu gehen, und den Ambitionen des VFC Plauen ergibt sich eine Konstellation, die hervorragend zusammenpasst", hieß es weiter in der Mitteilung des Ex-Regionalligisten.

St. Louis lobt die Bedingungen im Vogtland

"Zum VFC Plauen komme ich, weil ich unter einem professionellen Trainer den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen will und es ein namhafter Verein mit sehr guten Bedingungen ist", erklärt St. Louis in einem kurzen Vorstellungsvideo auf den Vereinskanälen zu seinem Wechsel ins Vogtland.