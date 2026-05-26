Einheit Wernigerode stellt neuen Trainer vor: “Einen Namen gemacht”

Danny König (l.) übernimmt im Sommer die Geschicke des FC Einheit Wernigerode. – Foto: Lukas Nitschke

Schon seit einigen Wochen war klar, dass es beim FC Einheit Wernigerode im Sommer einen Führungswechsel an der Seitenlinie geben würde. Der Vertrag mit Trainer Florian Mehr wurde nach anderthalb gemeinsamen Jahren nicht verlängert . Nun hat der Oberligist die Nachfolge auf der Trainerbank geklärt.

Danny König wird ab Sommer die Geschicke im Stadion am Mannsberg lenken. Der 51-Jährige wirkte unweit von Wernigerode schon als Cheftrainer des VfB Germania Halberstadt in der Regionalliga . Als Co-Trainer stand der neue Einheit-Coach in der Regionalliga und der 3. Liga in Diensten des 1. FC Magdeburg, des BSV Schwarz-Weiß Rehden, des FSV Zwickau und des Greifswalder FC. Nun übernimmt er den Oberligisten. Zum FuPa-Profil:

Der gebürtige Ascherslebener bringe "jede Menge Erfahrung mit nach Wernigerode", heißt es in der Vorstellung der Hasseröder. "Nach gut drei Jahren Pause freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe. Der FC Einheit hat sich in den letzten Jahren in der Oberliga etabliert und sich einen Namen gemacht. Ich blicke gespannt auf den Saisonstart", sagt König über seine neue Aufgabe im Harz. "Mannschaft, Staff und der gesamte Verein passen im Gesamtkonzept sehr gut zu mir. Gleichzeitig kenne ich einige Spieler und Staffmitglieder noch aus früheren Stationen, was mir den Einstieg um einiges leichter machen wird", so König weiter.

"Stets alles für die Mannschaft und den Verein gegeben"

Gleichzeitig richtete der FC Einheit noch einige Worte an den scheidenden Coach. "Nach eineinhalb Jahren verabschieden wir Florian Mehr zum Ende der Saison und möchten uns von Herzen für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit bedanken. Florian hat unseren Verein in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum Klassenerhalt in der Oberliga geführt und dabei stets alles für die Mannschaft und den Verein gegeben. Lieber Florian, wir wünschen dir für deinen weiteren Weg als Trainer nur das Beste und freuen uns darauf, noch ein letztes Spiel gemeinsam mit dir bestreiten zu dürfen." Zum FuPa-Profil: